СБУ ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 360 млн в рік

Служба безпеки України затримала в Дніпрі організатора конвертаційного центру, який чинив опір та намагався втекти від правоохоронців. Нелегальний бізнес щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру надавали замовникам «послуги» з переказу коштів через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів у бюджет. Серед «клієнтів» зловмисників було більше 20 комерційних структур реального сектора економіки і кілька державних і комунальних підприємств регіону.

Правоохоронці, згідно санкції суду, почали проведення обшуків в офісному приміщенні, квартирах і автомобілях, що належать фігурантам справи. У ході офіційних слідчих дій в автомобілі одного з організаторів конверта, зловмисник пручався і намагався втекти від правоохоронців. Він був зупинений без ризику для життя і здоров’я громадян, проте встиг пошкодити майже 10 приватних автомобілів. Під час затримання чоловік намагався погрожувати «оперативникам» неіснуючими зв’язками в правоохоронних органах.

У машині зловмисника співробітники СБУ виявили понад 2,1 мільйона гривень, отриманих від протиправної діяльності. В офісних приміщеннях «конверта» правоохоронці вилучили валюту в сумі більше одного мільйона в гривневому еквіваленті, документацію та печатки, що підтверджують організацію угоди.

В рамках кримінального провадження, слідчими управління СБУ в Дніпропетровській області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, триває слідство за ст. 366. 358 і 212 Кримінального кодексу України.