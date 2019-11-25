Контрабандист Сергій Осачук ставши губернатором

Сергій Дмитрович Осачук — почесний консул Австрії у Чернівцях та відомий місцевий історик. Але при більш пильному розгляді виявилось, що крім інтересу до історії, Осачук має неабияку схильність до протизаконних махінацій та контрабанди, яку йому допомагають “кришувати” місцеві чернівецькі чиновники і політики.

Сергія Осачука називають близьким до оточення біглого українського олігарха Дмитра Фірташа. Зокрема, деякий час Осачук був представником фонду “Firtash Foundation”, який фінансував проведення міських свят і фестивалю “Маланка-Фест” у Чернівцях.

Крім цього, його пов’язаність язують із екс-керівником “Укргазвидобування” Юрієм Борисовим, який залишив країну після революції Гідності. Осачук також активно співпрацював з Віталієм Михайлішиним, особливо у період секретарства останнього у Чернівецькій міській раді.

Він також близький до сім’ї секретаря Чернівецької міської ради Василя Продана. Про це свідчить той факт, що у 2014 році, відповідно до наказу міністра закордонних справ Павла Клімкіна, Сергій Осачук ставши почесним консулом Австрії у Чернівцях. На цю посаду його тоді активно лобіювала нардеп Оксана Продан, дружина Василя Продана.

Однак, тісні стосунки з цими людьми не завадили Осачуку стати фігурантом декількох кримінальних справ. Зокрема, будучи головою громадської науково-консультативної ради із збереження культурної спадщини при Чернівецькій міській раді, він отримав колосальні кошти від єврейської діаспори Австрії та Ізраїля. Гроші планувалось витратити на облаштування благоустрою на кладовищі по вул. Зеленій у Чернівцях та на догляд за могилами та родинними склепами їхніх предків.

Читайте також: У Верховній Раді “Слуга народу” зізнався, що був свідком корупції Дубневича

Однак, через 2 роки, коли представники діаспори приїхали у місто та перевірили стан кладовища, з’єднання ясувалося, що за могилами ніхто не доглядав, а виділені на це кошти — зникли. Ошукані нащадки чернівецьких євреїв звернулися до правоохоронних органів. Щоправда, Сергію Осачуку та його поплічнику Ростиславу Білику вдалось ухилитися від кримінальної відповідальності. І на цей раз народний депутат Оксана Продан взяла його “під протекцію”.

Вже в 2019 році Осачук знов став фігурантом ще однієї кримінальної справи. Одне з підприємств, яке належало Сергію Дмитровичу та чоловіку його рідної сестри, виготовляло, фасувало та збувало контрафактну шоколадну продукцію під виглядом відомих торгових марок. Правоохоронні органи з цього приводу почали кримінальну справу, яка зараз перебуває на розгляді в одному із районних судів Чернівців. В ході проведення обшуків на підприємстві в явились в місті у цього року правоохоронці вилучили близько 10 фур цукерок турецького виготовлення, які контрабандним шляхом через Кушніра Ю. та Єрімійчука О. (відомого як Саша Слон), були ввезені на територію України.

Окрім участі у контрабандному бізнесі, Сергій Осачук також причетний до розширення адміністративних меж міста Чернівці за рахунок земель, які належать Національній академії аграрних наук України. Для цього Осачук перебуває в тісних зв’язку язках з депутатами різних рівнів. Крім вищезгаданих екс-депутатки Оксани Продан та її чоловіка Василя Продана, Осачук також має контакти з Чинушом Ст., Чесановим А., Михайлішиним Ст., Біликом Р., Семенком О., Ткачуком Ю, які зараз займаються саме перерозподілом земельних ділянок у місті.

ord-ua.com