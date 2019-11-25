Фонд держмайна ухвалив на приватизацію ще 76 підприємств

Фонд державного майна прийняв на приватизацію ще 76 державних підприємств, таким чином до продажу погоджено 415 об’єктів. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення БизнесЦензор з посиланням на заяву голови Фонду Дмитро Сенниченко в Facebook.

“Обіцяли відкритість та прозорість – робимо це. Ще 76 Держпідприємств підуть на прозору приватизацію”, – написав Сенниченко.

Зокрема, Фонд додатково прийняв 76 позицій від 6 міністерств і відомств, що включають державні підприємства, єдині майнові комплекси і пакети акцій.

Найбільша кількість об’єктів передали Міністерство розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища, а також Міністерство інфраструктури.

Серед переданих об’єктів є “Скадовський морський торговельний порт”, “Морський торговельний порт “Усть-Дунайськ”, “Інститут титану” та “Львівський державний ювелірний завод”.

Спільно з проектним офісом Міністерства розвитку економіки і за наказом прем’єр-міністра Олексія Гончарука вже проаналізовано 1400 державних підприємств, на попередньому тижні Мінекономіки початок передачу 339 підприємств в управління ФДМ і для подальшої приватизації.

Після обробки документів і підготовки максимально відкритої інформації про ці об’єкти планується виставити на аукціони “ProZorro.Продажу”.