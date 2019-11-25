Прокуратура викрила Індустріалбанк та Мегабанк у великому обнале

Прокуратура і СБУ зайнялися справами з інкасування банками грошей за фіктивними договорами. Отримали постанови Печерського районного суду р. Києва за кількома епізодами двох українських банків:

Індустріалбанку (справа № 42019101060000203);

Мегабанку (справа № 42019101060000013).

Обидва постанови підняло з реєстру судових рішень видання Finbalance. І в обох випадках мова йде про притягнення до відповідальності за ст. 364-1 Кримінального кодексу: «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми».

В історії з Мегабанком злочинці з жовтня 2017 року по квітень 2018 року діяли через 31 фізособа, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності. І все зняли з рахунків 164,6 млн грн.

Переведення в готівку грошей клієнтів проводилося через кредитну схему.

«Кошти на рахунках вищевказаних фізичних осіб (клієнтів банку) попередньо надходили від ТОВ «Центрофинанс» — в якості надання кредитів від 4,2 до 10,3 млн грн на 14 календарних днів», — пише Finbalance.

Там також уточнені підприємства-поручителі за позиками з ознаками фіктивності. Це ПП «Квазар» та ТОВ «Абсолют-ЛЛС».

В розгляді по Індустріалбанку вказані інші компанії-клієнти, що мають відношення до кримінальної справи:

ФК «Кредо-Інвест»,

ТОВ «Авіс-Інвестментс»,

ТОВ «Айур Фінанс», ТОВ «Торговий Дім Политехсистемс»,

ТОВ «Запорізький Завод Кольорових Сплавів».

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