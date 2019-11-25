Нацбанк перевиконав план надходжень до держбюджету із-за маніпуляцій в обліку

Нацбанк перевів до держбюджету частину прибутку до розподілу у розмірі 64 898,5 млн гривень, що на 17 298,5 млн гривень (36,3%) більше, ніж мінімальний розмір зобов’язань Нацбанку перед скарбницею на 2019 рік (47,6 млрд гривень).

Перевиконання плану сталося не з-за надмірно ефективної роботи банківського регулятора в 2018 році. А внаслідок ретроспективного перерахунку у зв’язку із змінами в обліковій політиці. Ці зміни були введені майже через 6 років після переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності, що спричинило накопичення зобов’язань протягом усіх цих років і їх перерахування Нацбанком до держбюджету лише у 2018 році (22 010 млн гривень). Про це свідчать висновки Рахункової палати після аудиту НБУ.

За її підрахунками, на підставі наданих показників НБУ, недоплата до державного бюджету за 2012, 2014, 2015, 2017 роки склала 33 009 млн. гривень. У теж час переплата за 2013 і 2016 роки склала 10 999 млн гривень.

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