Як голова Нацбанку Смолій заробив майже мільйон у листопаді

Голова Національного банку Яків Смолій тільки за 22 дні листопада 2019 року вже офіційно заробив 855 тис. гривень: у вигляді зарплати, дивідендів, відсотків.

При цьому чиновник не сильно матеріально залежний від НБУ. Зарплата становить лише 18,5% від загальної суми його листопадового доходу. Це 159 тис. гривень.

Найбільше банкір заробляє на дивідендах і відсотках. Чи мають ці доходи корупційну складову — точно невідомо. Можливо, цим питанням варто задатися правоохоронцям. А також з’ясувати обставини отримання цих прибутків, перевірити їх на предмет зловживань.

Єдине, що очевидно зараз — це те, що голова НБУ не сильно матеріально залежний від свого робочого місця. Основний дохід отримує іншим способом.

dubinsky.pro