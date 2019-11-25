Депутат Єфімов мільйонами отримує фінансову допомогу

Народний депутат Верховної Ради 9 скликання і «господар» Краматорська Максим Єфімов, а в минулому — член БПП у листопаді 2019 року, відображено дохід від погашення заборгованості за договором уступки прав вимоги від ряду компаній (ПРАТ «КЗВВ», ТОВ «КРАМАГРОСВІТ»), в яких він є акціонером, у розмірі 14,46 млн гривень.

В кінці жовтня 2019 року Єфімовим була отримана поворотна фінансова допомога від ТОВ «АТОМВІНД-КРАМАТОРСЬК» у розмірі 14,06 млн гривень.

Поворотна фінансова допомога — дуже вигідний для боржника інструмент. Вона не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування цими коштами, та є обов’язковою до повернення.

Якщо сума не буде повернута, то на неї буде нараховано податок у розмірі 18%.

Таким чином, гроші він спершу «сам у себе» позичає, а після повертає в рахунок погашення заборгованості.

Єфімов — це той самий депутат, який у 2018 році витратив на готелі близько 1 млн гривень.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro