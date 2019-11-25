Створено перший у світі кави без кавових зерен

Американський стартап створив перший в світі кави, для приготування якого не потрібні кавові зерна.

Експерти вивчили хімічний склад різних видів кави та відтворили його ключові елементи: запах, колір, консистенцію і залишили кофеїн. Єдине, що вони вирішили забрати — це гіркота, яку більшість кавоманів перебивають цукром і вершками.

Кава без кавових зерен не завдає шкоди екології, як це робить традиційний напій. Попит на нього збільшується з року в рік, а це означає, що посіви зерен розширюються і шкодять довкіллю.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Оцінити смак екологічного кави можна буде вже в 2020 році — він надійде в продаж в Сіетлі, де розташовується стартап.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», природа і сама здатна «винайти» незвичайний кави. Наприклад, у Китаї виявили чайне дерево без кофеїну.

За матеріалами Knife.media

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