Українцям пообіцяли вже у грудні впровадити електронні водійські права

Електронними водійськими правами можна буде користуватися вже в грудні. Про це заявив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Радіо Свобода.

Федоров зазначив, що нормативно вже все готово для впровадження змін і на даний момент програма тестується.

За словами міністра, щодня проводяться регулярні зустрічі з розробниками. Приблизно в перших числах грудня вже буде все готове до релізу. І швидше за все, презентація буде на «100 днів роботи уряду». Отже це середина грудня, але до початку грудня вже має готове.

Водійські права переводять в електронні для зручності суспільства. Водії зможуть самостійно оформити електронний варіант водійського посвідчення і техпаспорта на автомобіль. Тим самим оригінали документів носити з собою не потрібно буде. Співробітники поліції будуть перевіряти електронні посвідчення завдяки спеціальним технічним приладам через QR-коди.