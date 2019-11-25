Я і Єльцину, і Путіну говорив: Калінінград — це наша область, ми за неї відповідаємо, а не Росія, — Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з губернатором Калінінградської області Антоном Алихановым заявив, що з радянських часів Мінськ ніс відповідальність за цей російський регіон.

Про це повідомляє Цензор.НЕМАЄ з посиланням на прес-службу глави Республіки Білорусь.

«Я і Єльцину, і Володимиру Володимировичу (Путіну. — Ред.) часто говорив, коли обговорювали якісь проблеми: Калінінград — це наша область, ми за нього відповідали і відповідаємо насамперед, а не Росія», — розповів Лукашенко.

За його словами, Путін заявляв, що не проти цього.

Лукашенко додав, що в часи СРСР було багато розмов на найвищому рівні, щоб приєднати регіон в Білорусі.

«Може, добре, що не зробили, тому що Крим приєднали до України — виявилося, що «неправильно» зробили», — заявив президент Білорусі.