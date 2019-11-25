Вигнаний з «Слуги народу» Поляків розповів, як Разумков поставив на місце Богдана

Народний депутат, якого недавно вигнали з фракції «Слуга народу», Антон Поляков розповів про конфлікт спікера Верховної ради Дмитра Разумкова і глави Офісу президента Андрія Богдана.

«Є така теорія, що Разумков конфліктував, у тому числі з Богданом, з-за мене. Чому? Тому що Богдан назвав мене прогульником, коли я пішов у навчальний відпустку», – сказав нардеп.

За його словами, спікер захищав його від нападок голови ВП, який вважав навчальний відпустку неповажною причиною.

«А Богдан йому почав хамити. І Разумков як його поставив на місце. А Разумков, ви ж бачите, він теж людина, теж лідер, керівник теж. І Разумков йому сказав, що, мовляв, легше», – сказав Поляков.