Богдан в принципі не допускає до президента нікого, — Поляків

Глава Офісу президента Андрій Богдан обмежує доступ до Володимиру Зеленському.

Про це заявив виключений з фракції «Слуга народу» нардеп Антон Поляків в інтерв’ю Цензор.НЕМАЄ.

«Я думаю, Богдан так чи інакше через своє положення і наближеності до президента має вплив на багатьох депутатів і користується цим сам. Він досить-таки… не те, що харизматичний. А ви ж бачите, він такий ось людина, яка в принципі не допускає до президента нікого. Він реально як би всім призупиняє дорогу до президента. Ну, подивимося, чим це закінчиться. Не знаю… Але те, що вплив він має на багатьох депутатів, це є, звичайно, такий факт», — зазначив він.

У той же час, однозначно говорити про існування «групи Богдана» він не став.