Росія відправила на Донбас досвідчених кадрових військових, – розвідка

Для випробовування нових зразків озброєнь та підготовки в бойових умовах на Донбас відправили кадрових військових ворога.

Про це повідомили у понеділок, 25 листопада, у Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони України.

ГУР зазначає, що на минулому тижню окупанти відправили до з’єднання єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ спецпризначенців із засобами технічної розвідки та снайперськими гвинтівками, у т. ч. невстановленого зразка.

“Ці кадрові військовослужбовці ЗС РФ вивчали обстановку в районах передових позицій з використанням завезеного ними обладнання та виконували завдання у складі снайперських пар і розвідувальних груп” – рапортують розвідники.