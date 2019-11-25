У Львові сім’я ветеранів війни живе в металевому гаражі

У металевому гаражі в центрі Львова подружжя оселилося ветеранів, яким ніде жити.

Як пише Zaxid.net, їхня львівська адреси така: гараж №26. Він – сапер, вона – гранатометниця. Познайомились на сході і довго вимагали переведення в один підрозділ, аби бути разом. Та після демобілізації через стан здоров’я бойова новоспечена сім’я опинилася на вулиці. Поки служили, частина надавала їм житло у Яворові, після звільнення прихистку не мають.

У залізному контейнері поблизу медуніверситету Олена та Роман Козаки живуть із кінця червня. Облаштували імпровізовані кухню і спальню.

«Різний мотлох, меблі – ото ми тягали на собі, переробляли, а спимо отак, нікого, як могли», – демонструє власну оселю поблизу медуніверситету учасник бойових дій Роман Козак.

«Холодно дуже, не рятує тієї обігрівач узагалі. Ми дихаємо і пар іде, колотун, думаю, градусів п’ять», – каже Олена Козак.

Зараз сім’ї частково допомагають волонтери, привозять їжу та засоби для обігріву.

«Ми зібрали і привезли продукти, допомогли волонтери і громадою все, чим могли. Звичайно, цих продуктів вистачить на якийсь місяць. Альо люди живуть, зима йде. Привезли опалення, альо це залізяка – гараж, у якому ніяких умов немає», – розповів член спілки ветеранів Юрій Генза.

На вулиці Угорській діє Центр для внутрішньо переміщених осіб. Аби отримати право там перебувати від трьох до шести місяців, треба зібрати пакет документів та пройти комісію. В управлінні соціального захисту кажуть: там сім’ї мають допомогти і з житлом, і з роботою.

«Дані люди зареєструвалися тільки 4 листопада, а 15 листопада вони подали заяву на комісію на поселення на вул. Угорській, тобто шість днів тому. Комісія буде засідати у вівторок», – зазначив начальник міського управління соціального захисту Ігор Кобрин.

У Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій історія безпритульних атовців теж шокувала усіх. Там обіцяють допомогти з лікуванням. Особливо його потребує Роман: у нього декілька виразок шлунка та відморожені ноги.

«Я запросила їх прийти з необхідним пакетом документів для можливості брати участь у програмах, на які вони можуть розраховувати з нашого боку, це дороговартісне лікування. У нас є чудова програма, якщо учасник бойових дій потребує і компенсації за лікування», – розповіла директорка Центру надання послуг учасникам бойових дій Світлана Ткачук.

Та вже найближчими днями до Львова прийдуть перші приморозки. Тому сім’я буде рада будь-якій допомозі.

Zaxid.net