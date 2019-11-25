У Києві держінспектора викрили у вимаганні

Столична прокуратура викрила співробітника київського Управління державного екологічного нагляду у вимаганні шести тисяч доларів. Про це повідомила прес-служба Прокуратури Києва.

За версією правоохоронців, держінспектор з охорони навколишнього середовища вимагав і отримав від представника комерційного підприємства неправомірну вигоду в розмірі шести тисяч доларів за укладення екоаудиту.

Зараз правоохоронці продовжують досудове розслідування, проводять слідчі дії і вирішують питання про підозру і запобіжний захід.