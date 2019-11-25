Бородянський прирівняв дезінформацію до держзраді і запропонував садити авторів замовних матеріалів у ЗМІ

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський, який не так давно подав кілька скандальних ініціатив з регулювання ЗМІ, вважає цілком виправданим заходом введення кримінальної відповідальності для журналістів, які за гроші займаються підготовкою замовних матеріалів. Про це він розповів в інтерв’ю «Новому часу».

«Наприклад, за що може маячити кримінальна відповідальність? Коли я, як якесь третя особа, прийшов до вас і сказав — ось вам 10 тисяч доларів, напишіть, будь ласка, статтю про те, що не є правдою, з метою якогось спеціального результату, який я хочу отримати в громадській думці. Більше того, я буду платити кожен раз 10 тисяч доларів, і ви будете писати такі статті кожен день у великому обсязі. Ось ці відносини можуть бути криміналізовані», — сказав Бородянський.

При цьому поширення дезінформації міністр прирівнює до злочину — на рівні держзради, оскільки він вважає, що думки журналістів, які вони публікують в статтях, можуть загрожувати національним інтересам країни.

Бородянський вважає, що в журналістському співтоваристві має існувати організація, яка буде визначати стандарти журналістики і видавати або забирати журналістські посвідчення. Також цей орган буде визначати ступінь маніпулятивності того чи іншого ЗМІ. Але крім того, дана організація, на думку Бородянського, буде попереджати журналістів, коли до них повинні прийти додому з обшуком правоохоронні органи.

Запровадження контролю над журналістами Бородянський пояснює наявністю в Україні інформаційної війни з РФ.