В Івано-Франківську можуть ввести особливий режим через антитерористичних навчань, — СБУ

Протягом 25-26 листопада в Івано-Франківську проходитимуть антитерористичні навчання, з-за яких можуть обмежити або заборонити пересування людей і транспорту. Про це повідомляє прес-служба СБУ в Івано-Франківській області в Facebook.

Відзначається, що тренування відбудеться в обласному центрі в умовах максимально наближених до реальних з використанням спеціальної техніки та озброєння.

«У навчаннях візьмуть участь підрозділи Національної поліції, Національної гвардії, Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держспецзв’язку, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування», — сказано в повідомленні.

В СБУ попередили, що під час заходів можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона руху людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів і ін

Також у Службі безпеки звернулися до громадян з проханням зберігати спокій і з розумінням поставитись до можливих незручностей.

Раніше повідомлялося, що підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України розпочалися підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою.