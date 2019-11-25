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МАУ оголосили великий розпродаж на честь дня народження

25.11.2019

МАУ розпродає квитки в честь дня народження.

На честь свого 27-го дня народження українська авіакомпанія МАУ оголосила масштабну розпродаж квитків. Про це повідомляється на сайті перевізника.

Розпродаж триватиме тиждень, з 25 листопада по 2 грудня цього року. Квитки зі знижкою до 50% можна придбати на рейси у період з 15 січня по 19 березня 2020 року.

Розпродаж поширюється на тарифи Economy Lite, Economy Premium і Business. Знижки діють тільки на власних рейсах МАУ з кодами PS 0001-0999 і не поширюються на рейси, які виконуються авіакомпаніями-партнерами.

Приклад мінімальних акційних цін на рейси з Києва (вартість вказана на переліт в одну сторону за умови купівлі квитка в обидві сторони):

  • Київ — Вільнюс: 677 грн
  • Київ — Варшава: 725 грн
  • Київ — Копенгаген: 773 грн
  • Київ — Будапешт: 870 грн
  • Київ — Берлін: 943 грн
  • Київ — Відень: 1015 грн
  • Київ — Дюссельдорф: 1136 грн
  • Київ — Стокгольм: 1233 грн
  • Київ — Ларнака: 1329 грн
  • Київ — Афіни: 1354 грн
  • Київ — Барселона: 1450 грн
  • Київ — Мюнхен: 1523 грн
  • Київ — Мадрид: 1571 грн
  • Київ — Венеція: 1571 грн
  • Київ — Рим: 1571 грн
  • Київ — Лондон: 1595 грн
  • Київ — Брюссель: 1764 грн
  • Київ — Тбілісі: 1813 грн
  • Київ — Мілан: 1909 грн
  • Київ — Стамбул: 2030 грн
  • Київ — Прага: 2151 грн
  • Київ — Тель-Авів: 2514 грн
  • Київ — Гельсінкі: 2610 грн
  • Київ — Амстердам: 2828 грн
  • Київ — Цюріх: 3045 грн
  • Київ — Женева: 3746 грн
  • Київ — Делі: 5438 грн
  • Київ — Торонто: 6502 грн
  • Київ — Нью-Йорк: 6526 грн
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