МАУ оголосили великий розпродаж на честь дня народження

МАУ розпродає квитки в честь дня народження.

На честь свого 27-го дня народження українська авіакомпанія МАУ оголосила масштабну розпродаж квитків. Про це повідомляється на сайті перевізника.

Розпродаж триватиме тиждень, з 25 листопада по 2 грудня цього року. Квитки зі знижкою до 50% можна придбати на рейси у період з 15 січня по 19 березня 2020 року.

Розпродаж поширюється на тарифи Economy Lite, Economy Premium і Business. Знижки діють тільки на власних рейсах МАУ з кодами PS 0001-0999 і не поширюються на рейси, які виконуються авіакомпаніями-партнерами.

Приклад мінімальних акційних цін на рейси з Києва (вартість вказана на переліт в одну сторону за умови купівлі квитка в обидві сторони):