МАУ оголосили великий розпродаж на честь дня народження

МАУ розпродає квитки в честь дня народження.
На честь свого 27-го дня народження українська авіакомпанія МАУ оголосила масштабну розпродаж квитків. Про це повідомляється на сайті перевізника.
Розпродаж триватиме тиждень, з 25 листопада по 2 грудня цього року. Квитки зі знижкою до 50% можна придбати на рейси у період з 15 січня по 19 березня 2020 року.
Розпродаж поширюється на тарифи Economy Lite, Economy Premium і Business. Знижки діють тільки на власних рейсах МАУ з кодами PS 0001-0999 і не поширюються на рейси, які виконуються авіакомпаніями-партнерами.
Приклад мінімальних акційних цін на рейси з Києва (вартість вказана на переліт в одну сторону за умови купівлі квитка в обидві сторони):
- Київ — Вільнюс: 677 грн
- Київ — Варшава: 725 грн
- Київ — Копенгаген: 773 грн
- Київ — Будапешт: 870 грн
- Київ — Берлін: 943 грн
- Київ — Відень: 1015 грн
- Київ — Дюссельдорф: 1136 грн
- Київ — Стокгольм: 1233 грн
- Київ — Ларнака: 1329 грн
- Київ — Афіни: 1354 грн
- Київ — Барселона: 1450 грн
- Київ — Мюнхен: 1523 грн
- Київ — Мадрид: 1571 грн
- Київ — Венеція: 1571 грн
- Київ — Рим: 1571 грн
- Київ — Лондон: 1595 грн
- Київ — Брюссель: 1764 грн
- Київ — Тбілісі: 1813 грн
- Київ — Мілан: 1909 грн
- Київ — Стамбул: 2030 грн
- Київ — Прага: 2151 грн
- Київ — Тель-Авів: 2514 грн
- Київ — Гельсінкі: 2610 грн
- Київ — Амстердам: 2828 грн
- Київ — Цюріх: 3045 грн
- Київ — Женева: 3746 грн
- Київ — Делі: 5438 грн
- Київ — Торонто: 6502 грн
- Київ — Нью-Йорк: 6526 грн