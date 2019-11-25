WADA рекомендувало усунути РФ від Олімпіади

Росія повинна бути усунена на чотири роки від участі в міжнародних змаганнях. Таку рекомендацію дав Комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Про це повідомляє The New York Times.

Причина ймовірних санкцій – порушення країною-агресором антидопінгових правил.

Відповідне рішення, за даними видання, може бути прийнято у Парижі 9 грудня. У разі негативного для РФ результату, російським спортсменам доведеться виступати на літніх Олімпійських іграх 2020 року в Токіо під нейтральним прапором.

Журналісти стверджують, що в доповіді WADA йдеться про те, що РФ спеціально маніпулювала базою даних допінг-проб росіян з метою приховання фактів вживання допінгу.

У вересні 2018 року виконком WADA повернув статус відповідності Російському антидопінговому агентству (РУСАДА), яке втратило його в листопаді 2015 року. Умовою для повернення статусу було забезпечення доступу експертів WADA до даних про зразки, що зберігаються в Московській антидопінгової лабораторії. База даних містить інформацію про допінг-пробах спортсменів, які були взяті з 2012 по 2015 рік у лабораторії. Пізніше WADA запідозрило, що з бази пропала частина інформації.

Глава РУСАДА Юрій Ганус підтверджував, що дані Московської антидопінгової лабораторії підроблялися перед відправкою в WADA. На його думку, дані могли підмінятися, щоб захистити репутацію колишніх спортсменів, які в даний час займають посади в держструктурах.

Нагадаємо, в 2016 році колишній глава Московської антидопінгової лабораторії, інформатор WADA Григорій Родченков переїхав до США і звідти розповів про державної системі допінгу в Росії, а також звинуватив російських переможців Олімпіади-2014 у вживанні заборонених препаратів. В результаті розслідування на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро в 2016 році не потрапили всі російські паралімпійці, а також легкоатлети та важкоатлети. 5 грудня 2017 року МОК усунув збірну Росії від участі в зимовій Олімпіаді в Пхенчхані.