Заступник голови фракції «Слуга народу»: Іванісов виключений з фракції і партії

Нардеп Роман Іванісов, який відсидів термін за зґвалтування, виключений з пропрезидентської партії і фракції «Слуга народу». Про це заявила заступник голови фракції «СН» Євгенія Кравчук, передає «Інтерфакс-Україна».

«Рішення про виключення Романа Іванісова і з фракції і з партії вже прийнято», — сказала вона.

За її словами, про це офіційно оголосить спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на найближчому пленарному засіданні парламенту.

Нагадаємо, нардеп Роман Іванісов вийшов з фракції «Слуга народу» на час перевірки інформації про наявність у нього, нібито, погашеної судимості за зґвалтування.

Пізніше суд підтвердив, що нардеп відбував термін за згвалтування. Журналісти зуміли зв’язатися з ймовірною жертвою політика, яка розповіла подробиці злочину.