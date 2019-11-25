В Україні підвищать тарифи на електроенергію для населення

Минэкоэнерго України має намір підвищити тарифи для найбільш великих побутових споживачів до рівня II класу промислових споживачів, пізніше це торкнеться і населення.

Про це на прес-конференції сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передає “ЕП”.

“Ми будуємо ефективні енергетичні ринки. ПСО, або режим спеціальних зобов’язань – інструмент, який не покращує ефективність ринку. Я не думаю, що ми повністю відмовимося від ПСО в 2020 році, але ми будемо рухатися в напрямку того, щоб зменшити обсяг ПСО”, – розповів Оржель.

“Зокрема, ми розглядаємо і вивчаємо можливість, що означає приведення ціни до реальної ринкової – до II класу напруги – для тих побутових споживачів, які споживають набагато більше, ніж інші”, – додав глава Минэкоэнерго. Оржель пояснив, що мова йде про випадки, коли споживач або дуже забезпечена, або він ховає за фізичною особою промислове виробництво. “Це великі обсяги – понад 500 кВт або ще більше”, – уточнив він.

Зазначимо, що в Україні тарифи на е/е для домогосподарств станом на початок 2019 року покривали її собівартість (виробництва і розподілу) лише на 46,2%, що нижче показника річної давності – 51,7%.