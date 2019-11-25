У Києві під посольство РФ принесли унітази і нижня білизна

Активісти принесли під будівлю посольства Російської Федерації в Києві унітази, чоловічі труси і шкарпетки.

Таким чином вони протестували проти розграбування українських кораблів російськими мародерами. В акції взяли участь кілька десятків активістів, повідомляє “24 канал”. Активісти вирішили матеріально “допомогти” росіянам і організували так званий “гумконвой”.

Принесли туди туалети, туалетний папір з портретом Володимира Путіна, нижня білизна і шкарпетки. Організатори акції кажуть, принесли старі речі, тому що ймовірно, російський флот потребує сантехніці.

“Однак, як це часто буває у варварських країнах, в полоні, кораблі пережили акти вандалізму і туалетного наруги. Ми, як більш матеріально забезпечена і культурно розвинена нація повинні допомогти своїм меншим братам – росіянам”, – розповіли організатори акції.

Прямо на акції люди намалювали так званий новий прапор військово-морських сил РФ і медаль “За взяття унітазу”.