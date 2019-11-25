Гроші “слугам” роздавали люди, у яких мільйони доларів за попередню діяльність в БПП і при Януковичі, – Поляків

Виключений з фракції “Слуга народу” нардеп Антон Поляків не отримував гроші в конвертах, проте у нього є інформація про їх джерела.

Про це він розповів в інтерв’ю “Цензор.НЕМАЄ”.

“Кажуть, що приблизно місяць тому. Протягом тижня-двох всіх підгрупах акуратно роздали конверти по п’ять тисяч доларів. І ось є інформація, і вона спливала, що ці конверти, їх походження як раз йде від цих людей, у яких купа-купа-купа мільйонів доларів за попередні терміни і попередню свою діяльність ще у команді БПП і до цього в команді Януковича. Тому що можна простежити за біографіям”, – розповів депутат.

У той же час, він відкинув версію, що це гроші Коломойського, а також заявив, що сам нічого такого не отримував.

“Наскільки я знаю, вже заведено справу. Нехай розбираються”, – зазначив Поляков.