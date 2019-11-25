“Укрзалізниця” закупити неймовірно дорозі російське вугілля через фірму-прокладку

Філія “Укрзалізниці” за результатами тендерів хоче укласти п’ять урік щодо постачання вугілля на 12,49 мільйона гривень, із компанією “Раксел”, яка через ще одну угорську компанію планує поставляти вугілля з РФ.

Про це повідомляють “Наші Гроші” з посиланням на “Прозорро”. Філія УЗ “Південно-західна залізниця” на цей рік замовить 2 900 т вугілля марки ДГ (13-100) по 4 140-4 380 грн./т із ПДВ.

Фірма “Раксел” на підтвердження наявності вугілля надала контракт з фірмою “GMV Trading Company Kft.” (Угорщина, створена у грудні 2018 року, директор Валентин Тодорчук).

У контракті вказано, що паливо вивозиться з митної території Росії. У тендерній пропозиції вказано, що “виробником” вугілля є угорська “GMV Trading Company Kft.”, країною виробника – Росія.

Переможець на вимогу тендерної документації надав довідку, що не планує постачати вугілля, видобуте на непідконтрольних теріторіях Донецької та Луганської області. Ціна вдвічі вища від вересневої ціни за формулою “Роттердам+” у 1 867-1 966 грн./т. Крім того, раніше в листопаді інші філії самої “Укрзалізниці” замовляли таке вугілля дещо дешевше. Так, “Пасажирська компанія” законтрактувала його за 3 849-3 899 грн./т “Львівська залізниця” – по 3 850 грн./т, “Донецька залізниця” – по 3 657 грн./т, “Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд” – по 3 600 грн./т, “Одеська залізниця” – по 3 585 грн./т. Їхні ціни були без ПДВ, оскільки постачання вугілля на митній території України тимчасово звільняються від ПДВ незалежно від походження вугілля (імпортне чи місцеве) і ролі постачальника (виробник чи посередник), якщо постачальник не відмовився від пільги.

Чому нинішня закупівля не підпала під пільгу, незрозуміло. Сума переможних пропозицій була на 6% нижча від очікуваної вартості закупівель. Конкурентами на окремих тендерах були “Енік Енерджі Груп”, “Торгівельно-виробнича компанія “Вугілля Дон Прайм”, “ВКФ Теплосервіс” і “Будівельно-проектна компанія “Горизонт”, причому ніхто не знижував ціну під час аукціонів. Столичний “Раксел” зі статутним капіталом 1 тис грн. зареєстрований у серпні 2018 року на масовий номер телефону 0999875013 у житловому будинку по вул. Верховинця В., буд. 10. Потім адреси змінилась на вул. Жмеринська, буд. 11/1, де знаходиться металобаза. Директором фірми спершу був Віталій Заєць, потім – Дмитро Тодераш із Чернівців, а потім – Валентин П’ятому ятницький із Чернівців.

Увесь цей час засновницею значитися Діана Пилипчинець з Києва, яка раніше була зареєстрована в селах Закарпатської області. Дмитро Тодераш володіє ТОВ “Укрспецтехрембуд”, яке “Південно-західна залізниця” у вересні не допустила до тендеру щодо капремонту обладнання рейкових автобусів PESA.

На Діану Пилипчинець, яка, ймовірно, є юристкою, зареєстровано понад сто юридичних осіб. Зокрема її фірми зареєстрували ТОВ “БК Роял Хауз”, пов’язаність язане з групою “Приват”. Переможець підтвердив досвід виконаним аналогічним договором за липень 2019 року з одеським ТОВ “Юніверс-2012” Івана Бородіна та Міхаіла Гатича (обидва – з Молдови). Надані переможцем зразки посвідчень якості чомусь надруковані друкарнею в Дніпрі.