Зеленський поговорив з Путіним: подробиці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомив Офіс глави держави ввечері в понеділок, 25 листопада.

«Глава Української держави відзначив важливість недавнього повернення Росією українських кораблів. У той же час Володимир Зеленський зазначив необхідність повернення всього озброєння, обладнання та документації, що знаходяться на цих судах», – сказано в повідомленні.

Також Зеленський і Путін торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна – Росія – ЄС.

У свою чергу прес-служба Путіна заявила, що розмова відбулася за ініціативою Зеленського.

У повідомленні сказано, що тема російського газу була докладно обговорена, включаючи «питання продовження транзиту і відновлення прямих поставок в Україну».