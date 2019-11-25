Вимагають дострокових виборів: українців розгнівала робота Ради

Майже половина українців незадоволені роботою Верховної Ради України ІХ скликання.

Про це говорять результати опитування Фонду «Демократичні ініціативи» Кучеріва та Кмісу.

Повідомляється, що 47% респондентів висловили невдоволення роботою парламенту. 34% українців робота Ради повністю або переважно задовольняє.

Зазначається, що серед виборців найбільш незадоволені роботою ВР виборці партій «Опозиційна платформа – За життя» (16% задоволені, 74% – ні) і «Європейська солідарність» (відповідно, 75% і 15%).

При цьому роботою нардепів «Слуга народу» задоволені 51% виборців партії, незадоволені – 30%.

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Також опитаних 43,5% громадян упевнені, що Верховна Рада ІХ скликання допрацює свій термін до кінця. Але 33% вважають, що будуть дострокові вибори. Решта 23% з відповіддю не визначились.

Підкреслимо, що більше висловлюють невдоволення парламентом на півдні і сході України.