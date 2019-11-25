Мафіозо Олександр Лещинський передчуває реінтеграцію Донбасу

Одіозний олігарх-банкрут приводить в порядок свій хлібопекарський бізнес в ОРДЛО.

Чим більше розмов про перемир’я і швидкому поверненні окупованого Донбасу під українську юрисдикцію, тим сильніше сподіваються на повернення додому люди, які втратили із-за війни й інтервенції роботи, будинку чи бізнесу. Це такі гіганти, як «ЭпицентрК», «АТБ», «Геркулес» і ще дюжина великих мереж і підприємств, – пише у своїй статті, підготовленій для проекту CRiME, Валерій Мещеряков.

Чутки про «особливий статус» долітають не тільки до Києва, але так і більш віддалених куточків нашої планети. І ось, наші джерела повідомляють: у Франції активізувався Олександр Лещинський, чия хлібна імперія колись охоплювала пів-України.

«СЛАВНЕ» МИНУЛЕ І СУМНЕ СЬОГОДЕННЯ

«Донецькі», як відомо, вміли робити шалені мільйони не тільки з вугілля та металу. Знаходилися і інші хлібні місця – у випадку з Лещинським, в прямому сенсі цього слова. Почавши в лихі 90-е шлях до вершин хлібного бізнесу зі Слов’янська Донецької області Олександр Олегович вже тоді здобув собі погану славу. Його ім’я згадується у зв’язку з пам’ятним вбивством місцевого журналіста Ігоря Александрова. Покійний чимало часу і сил присвятив викриттям тіньових операцій Лещинського, і сильно зіпсував того політичну кар’єру. Втім, причетність бізнесмена до усунення Александрова залишилася недоведеною, і історію спустили на гальмах. Скандал не завадив Лещинському стати народним депутатом і розширити свою сферу впливу на всю Донецьку область. Приватизувавши більшість хлібозаводів на Донеччині, Олександр Олегович став фактично монополістом в регіоні. Природно, це могло статися тільки з дозволу тіньового господаря регіону – Ріната Ахметова, його давнього друга і бізнес-партнера. Окрилений високим заступництвом, він прибрав до рук маслозавод, макаронну фабрику, млини, об’єкти нерухомості та інше, до чого міг дотягнутися. Корпорація під вивіскою «Урожай» (згодом «Золотий урожай», а потім «Lauffer) отримала можливість диктувати споживачам свої умови.

Особливо широко Лещинський розвернувся на початку 2010-х, з приходом до влади Януковича. Хлібний магнат відмовився від депутатства (очевидно, вирішив недоторканність зайвої), зате викупив найбільші хлібозаводи Харкова («Салтівський» та «Слобожанський»), основного виробника хліба в Одесі (компанія «Одеський коровай»). І, нарешті, практично все велике хлібне виробництво в Криму («Кримхліб»). Але на дворі вже стояв 2013-й – і яскрава зірка хлібного олігарха готувалася закотилася. Кредитори, що давали гроші на скупку численних активів, стали вимагати свої кошти назад. А тут і російська агресія приспіла.

Невдовзі після загарбання Криму Російською Федерацією компанія «Lauffer» офіційно оголосила про те, що всі її активи на півострові були «націоналізовані». Тобто, фактично, «відтиснуті» новими властями (за чутками – просто не домовилися). А оскільки кримські підприємства були куплені на позикові кошти, наступні роки перетворилися для Ліщинського та його юристів в захоплюючу, але і свідомо програшну боротьбу з кредиторами. А банки вимагали, ні багато ні мало, майже 4 мільярди гривень.

Позичальники забирали своє поступово – не допомагали ні калейдоскопічна зміна юридичних осіб, ні галас в ЗМІ, ні спроби перезаставити і так вже закладене майно іншим банкам, чиє керівництво не читало судових рішень. В результаті «Ощадбанк» відібрав у невдалого олігарха Слов’янський олійноекстракційний завод, «Ощадбанк» отримав за борги «Одеський коровай», «ПУМБ» пустив з молотка харківські хлібозаводи Лещинського… Під контролем олігарха залишилися, по суті, всього шість хлібозаводів у Донецькій області в Маріуполі, Курахове, Селидове, Покровську, Костянтинівці та Дружківці, а також в Луганській області – в Сєвєродонецьку. Втім, надовго – велике питання: чи всі вони теж закладені по кілька разів.

Але тут йдеться, зрозуміло, про контрольованої території України. А що ж стало з численними активами Олександра Олеговича в ОРДЛО?

ФІНТ СЕПАРАТИСТАМИ

У травні 2015 року, тобто приблизно через рік після того, як Україна втратила контроль над Донецьком і Луганськом, одне з найбільших українських інтернет-видань випустило велике і досить комплементарне інтерв’ю з Олександром Лещинським. Бізнесмен, багато років уникав спілкування з пресою, та до того ж давно не проживає в Україні, раптово вирішив розповісти про хлібному ринку, цінах, інвестиційних перспективи і інших подібних речах. А за нагромадженням словесного лушпиння і стандартних фраз промайнула новина, заради якої, найімовірніше, інтерв’ю і затівалося. Лещинський повідомив, що продає підприємства, розташовані на неконтрольованої території. Причому розповів про це як би ненароком, мимохідь. І навіть не потрудився назвати покупця, немов продавав не мільярдні активи, а старий мобільник: «Якісь росіяни. До кінця не зовсім зрозуміло, хто». Ну і той факт, що і «непідконтрольні» активи теж знаходилися на той момент у банківській заставі, його явно не збентежив.

“Якісь росіяни” вперше проявили себе в 2016-м. Підприємство, яке заявило права на активи Лещинського, було зареєстровано в податкових органах “ДНР” і назвало себе “Компанія “Атлант-Донбас””. До його складу увійшли Донецькі хлібозаводи №2 і №3, Макіївський, Харцизький, Сніжнянський, Шахтарський, Горлівський хлібозаводи, Донецький майонезний завод, Донецький комбінат хлібопродуктів та Донецька макаронна фабрика. Недовго думаючи, вони продовжили виробляти продукцію під старими торговими марками: хліб і мука «Урожай», масло і майонез «Славолія», макарони «Козачок» і т. д.

На перших порах у керма новоспеченого хлібного холдингу встав і справді громадянин Російської Федерації – хтось Олексій Скворцов, який назвав себе «головою правління» хлібного холдингу. Ніякого досвіду в хлібному і взагалі у виробничому бізнесі цей чоловік не мав. До того, як стати помітною фігурою в ділових колах «республіки», пан Скворцов запам’ятався хіба що своєю участю в… телепроекті «Дом-2» на запоребриковом каналі ТНТ.

Яким чином маловідомий телеактер очолив велику харчову компанію зрозуміти неважко. Реальним власникам знадобилося підставну особу, причому таке, яке не ніяковіє перед камерами. Роздавши кілька інтерв’ю і засвітившись в місцевій пресі, колишній учасник «Дому-2» тихо розчинився у просторі, поступившись місцем справжнім керівникам. Ними виявилися аж ніяк не росіяни, а місцеві хлопці, які мають до бізнесу Лещинського вельми безпосереднє відношення.

Засновником «Атланта» назвав себе хтось Руслан Богданов, фігура, очевидно, підставна. До того, як сісти в крісло «власника» хлібної компанії, він ніяк не виявляв себе в публічному просторі. Відомо лише, що на початку 2015-го він когось побив у Бердянську (тамтешні поліцейські шукають його досі), а також багато років працював у… структурах, афілійованих з Олександром Лещинським. Директор компанії «Атлант-Донбас» Дмитро Кварта довгий час керував хлібними підприємствами олігарха в Донецькій області. Деякі співробітники «Атланта» стверджують, що Лещинський призначив Богданова (свого колишнього силовика) і Кварту (людини з близького кола) керувати хлібним бізнесом в ОРДЛО. Ну а вся авантюра з «продажем», перейменуванням та перереєстрацією компанії, нібито, потрібна була лише для того, щоб піти від звинувачень у фінансуванні терористів. На користь цієї версії може говорити той факт, що операція з продажу майна «якимось росіянам» (якщо, звичайно, вона взагалі відбулася) вийшла виключно непрозорою, а кошти від продажу не надійшли на рахунки концерну «Lauffer».

Достеменно відомо лише те, що Богданов підтримує хороші ділові відносини з бойовиком і кримінальним авторитетом Віталієм Мітлою, який вважається «смотрящим» за «ДНР» з боку «ростовської злочинного угруповання». Одна з версій, що саме ростовські «злодії в законі» допомогли повернути під управління «Атланта» Горлівський хлібозавод.

Схожа ситуація сталася і з луганськими активами Лещинського. Тільки там навіть не стали перейменовувати підприємство і змінювати керівництво. Бізнесом Лещинського під маркою «Золотий Урожай» керував «довоєнний» директор Валерій Нікулін, який справно платив податки в бюджет «ЛНР». І, як подейкують, щомісяця перераховує істинному власнику мільйони гривень прибутку.

ПІСЛЯ НАС – ХОЧ ПОТОП

Якщо бізнес Лещинського (назвемо його для пристойності «колишнім») в ОРДЛО розвивається і процвітає, то з підприємствами, які залишилися на підконтрольній території Україні Донбасу, ситуація зовсім інша. Інтернет рясніє скаргами і прокльонами на адресу керівництва корпорації «Lauffer». Постачальники скаржаться, що компанія місяцями не платить за відвантажений товар – у ряді випадків вибивати борги фірми Лещинського доводиться по суду. Рядові співробітники нарікають на багатомісячні затримки по зарплаті – на деяких підприємствах люди не бачать зароблених грошей за 3-4 місяці, і не мають коштів навіть для того, щоб дістатися до робочого місця. Прострочені платежі по Єдиному соціальному внеску обчислюються шестизначними сумами. Все більше людей звільняються з неплатоспроможної компанії. Вакансії корпорації «Lauffer» висять на сайтах з пошуку роботи місяцями, але її репутація на сьогодні така, що охочих влаштуватися сюди не знаходиться. Якщо раніше на підприємствах Лещинського постійно змінювалося лише вище керівництво, і рідкісний директор міг простягнути під його початком більше року, то тепер з компанії йдуть менеджери, ИТРовцы, і просто кваліфіковані кадри.

При цьому виробництво та реалізація хліба йде своєю чергою: «Lauffer» щодня отримує живі гроші. Але до контрагентів, працівників і держави вони не доходять. Просто, як ми згадували раніше, навіть ті хлібозаводи, які залишилися під контролем Лещинського, також знаходяться в заставі. І можуть бути в будь-який момент відібрані банками. Тому, судячи з усього, власник вирішив вичавити без п’яти хвилин чужі активи насухо, наплювавши на всі зобов’язання і банальну порядність.

Куди ж ідуть гроші?

Відомо, що Олександр Лещинський багато років проживає у Франції. Звідти він керує своїм бізнесом по телефону в ручному режимі. Кілька років тому (як подейкують злі язики) якийсь особливо настирливий кредитор розшукав Олександра Олеговича в заростях прованських виноградників. Переляканий боржник в поспіху перетнув Гібралтарську протоку і надовго оселився в Королівстві Марокко. Втім, коли загроза минула, він повернувся в країну сиру і вина.

Лещинський одружився вдруге і у 55-річного бізнесмена в 2018 році народився син. Нинішня дружина Олександра Лещинського Ганна відома пристрастю до танго, відвертих фотосесій і іншим атрибутам «солодкого життя». Дружина-тусовщиця, син-немовля – все це коштує грошей. Та й саме життя в одній з найдорожчих країн Євросоюзу вимагає дзвінкої монети. Ось і доводиться Олександру Олеговичу діяти, немов Робін Гуд. Але навпаки: відбирати гроші у бідних і віддавати їх багатим. Тобто, своєї сім’ї. Взагалі-то такі дії добре описані в Кримінальному кодексі. Але Лещинському все одно – повертатися в Україну він точно не збирається.

А ось повернути в «офіційну» власність заводи на непідконтрольної території він дуже не проти. І, як подейкують, напередодні перемир’я він вже доручив своїм юристам готувати «повернення» блудних активів. У всякому разі, юристи – єдині в «Lauffer», хто отримує зарплату сповна і без затримок.

Кажуть, в Євросоюзі влади вельми педантичні щодо доходів, одержаних злочинним шляхом. Як же так вийшло, що в серці ЄС живе і живе людина, яка мало того, що спонсорує терористичні формування на Донбасі, так ще й безсоромно грабує українців – робітників, партнерів, банкірів?

Валерій Мещеряков, спеціально для CRiME