Зеленський вийшов «в народ» і відзвітував за селфи-камері за тиждень: про що говорив

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців, яке пообіцяв зробити щотижневим. Президент прокоментував головні події, що відбулися в країні за останній час, і пообіцяв відповідати на питання, які будуть задавати в мережі.

Відповідне відео з циклу інтерв’ю «Відверто з президентом» опублікувала в понеділок, 25 листопада, прес-служба глави держави

Зеленський вирішив стати ближче до народу, тому змінив нову Tesla, за кермом якої записував попередні відео, на пішу прогулянку по Києву. Президент пройшовся вулицями столиці, вітаючись з киянами і дотримуючись правил дорожнього руху, однак від охорони відмовлятися не став.

При цьому глава держави перейшов з офіційного тону на більш повсякденний, використовуючи сленгові слова. Саме інтерв’ю він записав на селфи-камеру. «Сподіваюся, що формат залетить», – зауважив Зеленський.

Українці в коментарях звернули увагу на те, що президент вийшов в мороз на вулицю без головного убору. «Блін, у Києві мороз 8 градусів, Вова, де шапка?» – написали під відео.

Про Крим і Донбас

Зеленський висловив упевненість в тому, що окуповані території повернуться під контроль України.

«Ми відкрили два КПВВ «Чонгар» і «Каланчак» (на админгранице з Кримом). Ми розуміємо, що це не на все життя, тому що ми обов’язково повернемо Крим і всі наші території», – заявив він.

Про зустріч з Путіним в «нормандському форматі»

Президент запевнив, що повністю готовий до переговорів, які призначено на 9 грудня. За його словами, проведення саміту довелося «дотиснути».

«Чесно кажучи, вже готові, але треба ще трохи попрацювати. Дуже важливо розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій і наших людей, відновлення нашого українського суверенітету і територіальної цілісності», – поділився він.

Про загиблого командира бригади ЗСУ Євгена Коростелеве

«Кожен день такі трагічні новини вимучували кожного, вимучували Україну. Тому потрібно закінчувати цю війну, щоб Україна перестала втрачати своїх кращих людей», – зазначив глава держави.

Про продаж землі іноземцям

Президент пообіцяв провести референдум і зробити так, як вирішить народ.

«Як і обіцяли перед другим читанням, ми внесемо зміни щодо продажу землі іноземцям. Про те, що вона буде можлива тільки після рішення референдуму. Референдум – це ще одне наше обіцянку. Ми ж говорили, що найважливіші рішення будемо обговорювати з громадою», – запевнив він, пообіцявши також зменшити ліміт.

Про винятки з «Слуги народу»

Глава держави заявив, що пишається тим, що партія виключила вже трьох нардепів.

«У нас триває очищення, тому що ми дійсно народна партія – «Слуга народу». Набрали людей з народу, звичайних, і завжди говорили, якщо знайдемо щось кримінальне, будемо виключати», – пояснив він.

Заступник голови фракції Євгенія Кравчук підтвердила, що виключених депутатів дійсно вже 3. Останній Роман Іванісов, у якого знайшли судимість за зґвалтування неповнолітньої.

Про вкрадене з українських кораблів майно

Зеленський пообіцяв звернутися до Росії з проханням повернути обладнання та речі з кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які через рік після інциденту в Керченській протоці повернулися порожніми.

«Не все там в порядку. Деякого обладнання там немає, але, як я і обіцяв, зараз з’являться списки, чого немає… Ми звернемося до Росії, і вона нам це поверне», – запевнив він.