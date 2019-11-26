Гвардійці деанонимизируются

Сьогодні надійде в Держдуму законопроект з поправками, які повертають співробітників Росгвардии в ясна громадянам правове поле. В комфортному для них режимі та практично не деанонимизируя гвардійців, які служать в спецпідрозділах — тих самих, до яких у суспільства найбільше запитань.

З «ініціативою» вийшов депутат Держдуми Олександр Хінштейн — колишній радник директора Росгвардии Віктора Золотова — реформуватися краще за власними правилами, не чекаючи, поки ініціативу проявлять опоненти.

Законопроект зобов’язує співробітників Росгвардии представлятися громадянам при зверненні до них. Це правило стосуватиметься лише співробітників позавідомчої охорони та ліцензійно-дозвільних підрозділів. Але зараз навіть вони мають право не показувати посвідчення, не пояснювати свої дії стосовно громадян і не обтяжувати себе роз’ясненням прав останніх.

Бійці спецназу збережуть інкогніто «в цілях власної безпеки», хоча обурення з приводу анонімності гвардійців почалося саме з них, після «подвигів» під час московських протестів влітку-восени цього року.

Однак, як певний компроміс пропонують ввести ідентифікаційні жетони. Це дозволить виявляти конкретних працівників у разі сумнівів у законності їх дій та за умови, що інформація на жетоні буде видною і потрапить в об’єктив.

І це вже не мало. Жетони — це вже серйозний прогрес.

Олексій Філатов, президент Спілки Офіцерів Групи «Альфа»