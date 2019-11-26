Безлер заявив, що український шпигун Матюха працював у Горлівці асенізатором

Едуард Матюха, якого Головне управління розвідки України називає своїм розвідником, не очолював окупаційну адміністрацію в 2014 році, а вирішував проблеми з функціонуванням каналізації. Про це заявив один з колишніх ватажків «ДНР» Ігор Безлер (Біс). Для цього він скористався сторінкою своєї дружини в ВКонтакте.

Терорист стверджує, що насправді Матюха нічим в місті не керував.

«Хто такий Матюха? При українському мера Горлівки, разом з В. Ісаковим був одним із заступників Кльопа. Коли Клеп був арештований і посаджений у підвал, Ісаков втік, а Матюха залишився не у справ. На мітингу був обраний типу «народним мером». Українські ЗМІ намагаються розповісти, що майже місяць був типу мером міста», — написав він, попросивши «не смішити його капці».

Безлер стверджує, що таких «народних» було три, один з яких пізніше ховався в Донецьку.

За його словами, коли Матюха повірив у те, що він «типу мер», його «підсрачниками випровадили з міськвиконкому». Реальним главою окупаційної адміністрації, стверджує «Біс», був до 2015 року Олег Губанов.

«Десь у червні місяці Олег попросив дозволу призначити Матюху керівником КП «Калініна», мотивуючи тим, що це хороший спеціаліст по «гімінця і пару», прибиранні вулиць та прилеглої будинкової території. Це сама ВЕЛИЧЕЗНА посаду, що при мені в 2014 році, яку цей горе клоун – розвідник обіймав… ХЗ, може відповідаючи за лайно в трубах, цього золотар і здобув настільки важливі секрети для ГУР України», — додав він.

Саме з можливістю проблеми з каналізацією могли бути пов’язані конфлікти, які «це диво», наполягає терорист, міг спровокувати. Однак, якщо б це сталося, то, пише Безлер, Матюха був би відправлений у кращому випадку на підвал».

Далі екс-бойовик дописав, що, домовившись з Губановим, освіжив в пам’яті деякі деталі тих подій.

«Промэрствовал цей Матюха рівно 30 хвилин, поки в кабінеті доводив Губанову і Василенко, що він «мер всієї Горлівки»», — написав він, додавши, що, приїхавши, вигнав «клоуна-мера-розвідника» допомогою «важкого підсрачника».