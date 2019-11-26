Новий «смотрящий» Андрій Смирнов і правова реформа… На прикладі Протасового Яру

Два основні гасла і цілі Евромайдана: «Права людини понад усе» та «Змінимо Систему, а не особа» — через шість років так і залишаються недосяжною мрією. При Порошенко були убиті і покалічені 50 осіб з т. зв. «списку Каті Гандзюк». І замовники вбивства самої Катерини, незважаючи на клятвені запевнення прокурора Володимира Парового, який «розводив» потерпілих на угоду зі слідством, так і не покарані.

При Зеленском убитих (тьху-тьху) поки немає, але старі/нові «рішали» з команди Януковича відчувають себе впевнено. Не дивно — адже в Офісі Зе працевлаштовані їх учні.

На фото: Андрій Смирнов і Андрій Портнов влітку 2018го. Заступник голови Офісу Зеленського вважає видатним юристом «решалу Януковича» (про який ми писали). З співавтором «драконівських законів» і «АТО імені Щоголіва», Смирнов зустрічався в «австрійській засланні». Клієнтам Смирнов надає повний пакет послуг: призначає «стрілки» і залякує. Видно, що багато чого навчився у старшого товариша.

1.Хто така «Катя Гандзюк»?

22 листопада 2019 року. На Банковій проходить пікет жителів столичної Солом’янки. Вони проти забудови Протасового яру і звинувачують у цьому земляків Президента Володимира Зеленського. Скаржаться, що бізнесмени з Дніпра зібралися знищити 1300 дерев заради будівництва трьох висоток.

«Весь Солом’янський район виїжджає 2 дорогами. 40-поверхові будинки компанії “Дайтона груп”, проти якої ми виступаємо — це тільки початок. Хочуть вирубати ліс і загнати весь схил у бетон. Вже гектар вирубали. У нас будуть бетонні джунглі і транспортна катастрофа», — пояснює журналісту «ОРД» учасниця акції.

На плакатах пікетувальники написали: «Ні – ЗЛОбудові», «Вимагаємо зберегти Протас зеленим заради дітей. Зеленський, в тобі теж діти», «Суди по Протасового яру – лакмусовий папірець судової реформи».

Як раз за судову реформу в Зеленського і відповідає один з тих, кого лають активісти.

«Геннадій Корбан погрожував нашому координатору Роману Ратушному в соцмережах, а Андрій Смирнов передавав загрози від імені компаньйона Корбана — Олега Левіна. Попереджав, що може початися стрілянина і Романа можуть кудись вивезти. Методи як в 90х… Тільки Президент Зеленський залишається над ними. Нам більше нам не до кого звернутися», — продовжує активістка вже в мегафон.

Ще 9 травня один з ініціативної групи жителів району, в якому планується будівництво, зустрівся випадково в кафе з Зеленським і його «Найближчим» (Андрієм Богданом). Розповів про проблему. Під час прес-марафону Зеленського ще раз звернулися з приводу забудови Протасового Яру і назвали прізвище і ім’я активіста, якому загрожують – Роман Ратушний. Президент кілька разів перепитав, щось записав на папірець і обіцяв допомогти.

«Час йде, а рішення немає. Ось чому ми тут. І нам важливо не тільки, щоб ліс не вирубали. Нам важливо, щоб не повторилася та ситуація, яка була з Катею Гандзюк (що сталося з Гандзюк ми писали багато разів. Наприклад). Нам важливо, щоб це не сталося з Романом», — продовжує активістка.

Двоє учасників акції приклеїли скотчем до своїм головним уборам портрети Геннадія Корбана та Андрія Смирнова – ще недавно не дуже відомого адвоката, який обслуговував представників «біло-блакитної еліти», а так же бізнесменів з Дніпра.

«Боротьба за Протасів Яр триває з 2004 року, дерибан ще тоді почався, але Протас є парком і буде парком. Громада планує підвищити його статус, хоча Протас роздерибанили. Почалося це ще за часів мера Омельченка, а при Черновецькому загарбники продовжили свою чорну справу. Ми ще з тих часів почали ходити по судах», — мегафон в руках іншого учасника.

Після слово бере мама згаданого Романа Ратушного, якому загрожують. Йому всього 22 роки, але він очолює ініціативну групу захисників Протасового Яру. На акцію він не прийшов.

«У нас вчора був День Гідності. Обоє моїх синів з перших днів були на Майдані. Так само і Роман, якому наразі погрожують «вирвати хребет і відвезти в ліс». Ми боролися за свій дім і мій старший син пішов воювати за Україну. Я весь цей час думала, що ми зможемо тут хоча б — на мирній території якось розвиватися та будувати країну. А ми вимушені боротися з бандосами. Нам неодноразово натякали, що ми не знаємо — з ким маємо справу. Вісь це все «мурчання» та розчепірені пальці – це все було. І тому зараз мій син Роман мусить переховуватися, оскільки йому погрожують публічно знищенням через те, що він бореться за чисте повітря».

Їй аплодують.

Першим «распильщком» Протасового був Олександр Омельченко, він навіть створив одноименое ТОВ «Протасів Яр» з цією метою. При Черновецькому забудувати Протасов намагалися донецькі, а сьогодні прийшли дніпропетровські. Пікетники вважають, що ставлення до «Дайтона груп», яка хоче знищити зелену зону, має Р. Корбан.

Після пікету мама Ратушного в коментарі «ОРД» поділилася думкою про те, «чому до Києва повернулися «веселі 90ті»: «Наші зусилля на Майдані не були марними. Мі вперше відірватился від Росії, але варто було покарати таких людей, як Андрій Портнов».

Мова йде про будівництво житлокомплексу «Tourbillon» на вул. Протасів Яр, який з 1 квітня цього року оголосив старт продажів, а з 1 травня почалися бійки з титушками:

Проект повинен складатися з трьох веж посеред лісу. На сайті tourbillon.kiev.ua пропонують укладати інвестиційні договори на одну з 404 квартир в башті № 1, яка буде мати 32 поверхи.

Протасов – це відома зона відпочинку киян з гірськолижним комплексом, що знаходиться майже в центрі Києва. І в генеральному плані міста вся територія Протасового яру (а це 30 гектарів) позначена як зелена зона.

Побудувати тут – давня хочу великого бізнесу. І ціни на житло в такому районі можуть бути найвищими. Будувати ще не почали, а сайт «ЛУН» пропонував квадратний метр в ЖК «Tourbillon» за ціною 24350 грн.. На сьогодні будівництво не ведеться, а сайт «Будиночок» наводить ціну 26 633 грн./м2, і на всі лади розхвалює проект.

З останніх новин на цю тему «Будиночок» публікує лист гендиректора ТОВ «Дайтона груп», в якому він стверджує, що проти них ведеться інформаційна атака. Компанія обіцяє золоті гори інвесторам і погрожує позовами про захист ділової репутації ЗМІ, які критикують проект.

Проблема «Турбійона» полягає і в тому, що мешканці сусідніх будинків категорично не хочуть реалізації проекту. Одна з причин: люди стурбовані сповзанням схилу. Про те, що є така загроза кажуть будівельні «маячки» на будівлі клініки Амосова (Національний інститут серцево-судинної хірургії). Мешканці Солом’янського району вважають, що якщо проект реалізується, «попливуть» вниз та їх житлові будинки, і інститут, які знаходяться вище передбачуваної забудови. Під час минулорічних дощів змило асфальтне покриття і місцеві пов’язують це з вирубкою, яка була раніше.

Їх побоювання підтверджують і фахівці.

«У 2014 році поруч відбувся масштабний зсув ґрунту. Тоді було повністю знищено нижню підпірну стінку на дні яру, але, на щастя, без жертв. Активізація зсувних процесів на схилах влітку 2014 року була обумовлена стихійними звалищами сміття, що в умовах майже повної зношеності старих дренажних систем заблокували проникнення води всередину земляного масиву, перетворивши майже прямовисні схилах у повноводні річки з численними водоспадами. Завдяки масштабному будівництву в цій зоні ми можемо стати свідками трагедії з людськими жертвами», — вважає геоморфолог Дмитро Петров, який закінчив з відзнакою КНУ Шевченка.

Забудовник не заперечує, що зсувонебезпечний схил, але стверджує, що будівництво навпаки — запобіжить подальше сповзання. «Дайтона» обіцяє побудувати підпірні стіни і оновити інженерні мережі Протасового Яру.

На сайті проекту у розділі документи присутній дозвіл від Державної архітектурно-будівельної інспекції від 19.03.2019 – замовнику «Дайтона груп» (41964313) та підряднику – ТОВ «Будівельна компанія «Индбуд» (код 39514968).

Підрядник існує 4 роки, має борги і статутний капітал всього у 1 тисячу гривень. З них, за даними ресурсу youcontrol.com.ua, пов’язані п’ять кримінальних справ.

«Дайтона груп» існує 1 рік і 8 місяців і займається розробкою будівельних проектів і операціями з нерухомістю. Забудовник стверджує, що має всі дозволи і цільове призначення ділянки, на якій хочуть звести висотки — «для будівництва та обслуговування будівель».

Шматок зеленої зони, де «Дайтона» хоче звести вежі, має площу 3,23 га і знаходиться в оренді з 2007 року – Л. Черновецький передав ділянку офшорному ТОВ «Бора», а через 5 років одноосібно продовжив договір. І вже з згоди нинішнього мера столиці Ст. Кличко ділянку було передано «Дайтоні» в суборенду до 16 січня 2022 року — все це в таємниці від громади.

Захисники Протасового Яру через суд домоглися призупинення будівництва. Договір суборенди від 06.06.2018 вважають незаконним, так само як ті рішення Черновецького, які він приймав без узгодження з Київрадою. Домагаються створення регіонального заказника на всіх 30-ти гектарах Протасова.

Забудовник і підрядник зі свого боку тиснуть на ДАБІ. Інспекція спершу видала дозвіл, а після початку галасу провела позапланову перевірку і дозвіл відкликала. Судитися дніпровські бізнесмени воліють в Дніпропетровському окружному адмінсуді.

В судах Києва відбуваються свої «гойдалки»: в середині серпня Шостий адміністративний апеляційний суд Києва заборонив забудовнику проводити роботи. Але потім Окружний адміністративний суд Києва підтвердив право «Дайтона Груп» забудовувати схил. Позов розглядав суддя, який брав участь у незаконних рішеннях пам’ятника національного значення «Гостинний двір», і він «засвітився» у прослуховуванні НАБУ.

2. «Вивезти і згодувати свиням»… А хто такий Смирнов?

На момент загроз Смирнов ще не працював на Банковій, але вже був назвачен головою групи в Комісію з питань правової реформи. Бесіда, записана Р. Ратушним на аудіо, що відбувалася в сквері в урядовому кварталі, і тривала 1,5 години.

Фрагмент розмови Андрія Смирнова з активістом Ратушним нещодавно виклала в інтернет група захисників Протасова:

Пару цитат: «Я член робочої комісії при Президентові, мене включили як адвоката з питань кримінальної юстиції… У будь-якого процесу є якась ціна. Це може бути ціна. Або вивезти. І тут важлива дорожня карта. Я намагаюся знайти точку, а від цієї точки далі ще буде більш складна робота з вами персонально. Який ми намалюємо дорожню карту — розумієте? Мені нічого не варто зателефонувати зараз йому, я буду відчувати себе легше. Я скажу: «Я з ним зустрівся. Він доніс мені позицію громади — ви взяли проблемний актив, продавай або воюйте, допомогти не можу – еб@тесь… І я не знаю хто прийде до вас далі… Роман ви недооцінюєте дніпропетровських бізнесменів. Вони цю гору все одно візьмуть. А я не хочу цього, бля@ь, стрелянины, цих жахів. Воно мені на@єр не треба»

Можна було б подумати, мабуть, що юнакові просто захотілося слави, а аудіо – фальшивка. Але факт розмови з Ратушним Смирнов не заперечує. Він просто не вважає, що в розмові були погрози.

Можна було б засумніватися в серйозності слів на аудіо, але автор цього матеріалу як-то сама отримувала подібні «привіти» від майбутнього мера Дніпра. Одного разу в 2014 році незадоволений статтею про недокомбате Костянтина Гришина («Семена Семенченко») Борис Філатов зважився передати через редактора обіцянку «вивезти» автора «ДНР з мішком на голові»…

Адвокат Романа Ратушного Євгенія Закревська переконана, що життя Романа в небезпеці. Хлопця вона знає вже шість років, і він є потерпілим по одному із справ Майдану».

«Оскількі джерело погроз у близьких стосунках з Президентом країни, логічно, щоб на звернення, що стосуються погроз та проблеми Простасового, була реакція Президента та його чітка позиція. Але нема реакції. Всі звернення щодо Смірнова потрапляють до Смірнова, тому Роман змушений переховуватися», — коментує Закревська.

Як розповів «ОРД» сам Роман, його батьки живуть в безпосередній близькості з майбутньою будмайданчиком і тому він взявся за організацію опору. Але з 30 вересня ховається. Перед цим був напад на одну з активісток – Юлію Кононенко: жінку вдарив в обличчя титушка.

Хлопець стверджує, що невідомі і зараз чергують біля його під’їзду. Інші представники ініціативної групи підтвердили «ОРД», що помічали одні і ті ж машини зі спортивними хлопцями у себе в районі. Виявилося, ці машини орендовані у дніпровській фірми ТОВ «Автокредит плюс» (код 34410930), яка пов’язана з «Приватом».

За словами Романа, хтось з МВС порекомендував йому тимчасово не з’являтися вдома.

«Сказали, що прийнято рішення мене втратити. Вивезти і згодувати свиням. Так, щоб не знайти ніколи. Я почав жартувати на цю тему, але мені описали послужний список людей, які виїхали за мною з Дніпра. І підкріпили певними даними, щоб я не сумнівався в серйозності. Я всі ці факти виклав у заяві на ім’я Руслана Рябошапки», — розповів «ОРД» Роман Ратушний.

Цікаво, що раніше Роман симпатизував «Кропу» — він говорить, що, коли йому було 18 років, працював у столичному штабі цієї партії і вбачав у ній альтернативу партії Порошенко.

Про свою зустріч з Андрієм Смирновим Роман згадує так: «Це було 14 серпня. Перші 20 хвилин він хотів дізнатися, скільки мені потрібно грошей, щоб я перестав займатися тим, чим займаюся – перестав заважати будуватися. Потім переконував, що треба домовлятися. Корбана і Левіна називав клієнтами. А, зрозумівши, що мова не йде про отримання благ, став розповідати, що буде, якщо ми не домовимося. Говорив, що він тільки що від Роману Труби, хвалився зв’язками в Офісі Президента. Хвалився, що і Коломойського може набрати».

Що відомо про Смирнова?

У вузьких колах його вже називають новим «смотрящим» за судами. З Ратушним він зустрічався, перебуваючи в статусі голови робочої групи, що займається правовою реформою. До її складу увійшли, як повідомляли «Схеми», люди найодіозніших проросійських діячів – Портнова і Медведчука:

Смирнов старий друг Андрія Богдана, який очолює президентський Офіс і є колишнім адвокатом Ігоря Коломойського. Богдан, нагадаємо, працював у Кабміні Азарова і фігурує разом зі «смотрящим» Януковича Андрієм Портновим у кримінальній справі. Це УД стосується виплати близько 3 мільярдів державних коштів Міноборони РФ. Неправосудне (на думку слідства ГПУ) рішення було винесено українським судом під тиском Портнова який командував судоустройством в АП Януковича в той час, як Богдан боровся в уряді Азарова з корупцією. Як вдалося «подолати корупцію» при Януковичі всім відомо. А ось як Богдан захистив інтереси України в судовому спорі: суд виніс незаконне рішення на користь РФ.

Показово, що цинічний і аморальний Портнов, який спілкується зі слідчими в стилі «я тебе в рот е@ал» і насолоджується безкарністю, в поданні Смирнова висококласний юрист» (це звучало в інтерв’ю та коментарях). Він заперечує спілкування з Портновим після початку роботи в Офісі у Зе, але нещодавно екс-«смотрящий» Януковича вийшов із цього Офісу в якості журналіста і похвалився картинкою, яку йому подарували на Банковій (де він зображений з «братами» Богданом і Смирновим). І, за чутками, теплий прийом йому влаштував саме Смирнов.

Андрій Смирнов призупинив адвокатську діяльність з 12.09.2019., тобто – через 2 дні після того, як Президент призначив його заступником голови Офісу. А раніше в якості адвоката він захищав колишнього лідера «Кропу» Геннадія Корбана, і був депутатом Дніпропетровської обласної ради від цієї партії.

Так само захищав Смирнов і госизменника Олександра Єфремова, і Охендовського, Лукаш, і інших «бандюковичів». І ми могли б сказати, що це просто професія, але у Смирнова так виглядала громадянська позиція. Ось що він заявляв: «Справа Єфремова є яскравим прикладом правового свавілля в Україні. Мета цього політичного судилища проста – знищити потенційного конкурента, який має авторитет у Східному регіоні України (східний – з великої літери, це цитата з офіційного сайту Єфремова – Прим. Ред). Олександр Єфремов став заручником влади в її спробах відвести увагу українців від власних злочинів».

А ми вам нагадаємо, що мова йде про засновника «ЛНР», член команди якого став першим ватажком «республіки»:

Людині, чий банк оплачував «роботу» загарбників адмінбудівель і стимулював луганський антимайдан (про це заявляв колишній працівник прокуратури Сергій Іванов). І який, як говорив постраждалий від сепаратистів адвокат Ігор Чудовський, був «головним гаманцем бойовиків». Чий син контролював хід «референдуму» у травні 2014-го, чий бізнес, за даними «Нової газети», успішно працює на окупованій території. Політики, фейки якого про «карателів з ОУН-УПА» продовжують вбивати українців у прямому сенсі слова.

Нарешті, нещодавно А. Смирнов став фігурантом «плівок» з кабінету голови ДБР Романа Труби (ось цих). На них Смирнов обговорює справу Корбана» і ще якийсь інтерес своїх клієнтів – вже будучи заступником голови Офісу Зе. На тих же плівках звучить ім’я Андрія Богдана, з яким Труба консультується, називаючи його «Найближчим».

Загрожував суперникам забудови Протасового яру Андрій Смирнов (на фото праворуч) відіграє сьогодні роль, яку за колишньої влади грав Олексій Філатов а ще раніше – А. Портнов. Раніше він захищав одіозну Олену Лукаш (на фото). І, схоже, лобіює інтереси «регіоналів», працюючи в Офісі у Зеленського.

3.«Ніколи не кажи «ніколи»

Захисники Протасового яру називають забудовниками Геннадія Корбана та дніпровського бізнесмена Олега Левіна. В інтерв’ю 24 каналу Дмитро Паланчук (генеральний директор «Дайтони») заявив: «Ми ніколи не приховували, що Геннадій Корбан так само є засновником компанії (у негго десь 20 відсотків) і вкладає в неї кошти – так само, як і я».

Однак, у реєстрі youcontrol.com.ua бачимо зовсім іншу картину: Дмитро Паланчук серед бенефіціарів та засновників є, а Корбана і Левіна – ні.

Дмитро Паланчук заявляв про зв’язок Р. Корбана з цією фірмою, але офіційно інтересів Корбана тут немає і ресурс youcontrol.com.ua зв’язки цієї фірми з державними діячами не виявляє.

Ми звернулися за коментарями до Геннадія Корбана, який сам постраждав за колишньої влади. І почули, що його переслідують хейтеры і вимагачі. Зокрема — Роман Ратушний коли працював у «Кропі» і з того часу «має зуб». Р. Ратушний звинувачував Корбана ще і в погрозах у Фейсбуці. Але Корбан стверджує, що листування нібито з його аккаунта є фейкової. Він навіть зробив веб-експертизу, яка це підтвердила. Від забудови Протасового яру Геннадій Корбан теж відхрещується. За його словами, з забудовником він знайомий і має з «Дайтоной» спільний проект в Дніпрі, але не в Києві.

Справедливості заради треба сказати, що на початковому етапі протистояння між охоронцями «Дайтони» і захисниками Протасового Яру навесні 2019го дійсно поруч крутилися деякі еко-активісти з неоднозначною репутацією. Можливо, хтось із них мав надію поживитися. Однак, у Ратушного та інших найактивніших представників ініціативної групи репутація інша.

Роман Ратушний, координатор ініціативи «Захистимо Протасів Яр»:

«Щоб не думали ми топимо проти Зеленського – соратники Порошенко Березенко і Кононенко ще в 2007 році, будучи у фракції Черновецького, голосували за виділення землі Протасового Яру. Тут сплелися інтереси мафій різних епох та політичних угруповань. Протасів Яр — символ української корупції та спадкоємності поколінь влади», — говорить Ратушний.

Геннадій Корбан, найвпливовіший житель Дніпра за версією журналу «Новий час», який називає Корбана тінню олігарха В. Коломойського:

«Я не знаю цих людей і не маю до цього відношення. Не знаю, з якою метою вони вибрали мене, але я отримую десятки загроз і некоректних пропозицій у ФБ. Просто не реагую і не ходжу на Банкову з плакатами».

Ігор Луценко, екс-народний депутат, захисник зелених зон в Києві:

«Планується забудувати всю територію Протасового яру. На будівництві ЖК «Турбійон» справа не закінчиться. «Дайтона» — це піонер, але далі все так само роздано (начебто ще при Черновецькому). Тому там має бути побудований «Манхетен» замість Протасового яру в його нинішньому вигляді. Вже є в кожній ділянці свій господар. Тому — якщо одному дозволити там щось будувати, далі все піде за сценарієм забудови Сінного рінку. Будуть тиснути психологічно: одним дозволили будувати, чому іншим не даєте? А в підсумку будемо мати знищення величезної зеленої зони в центрі Києва. Про транспортний колапс та сповзання схилу я вже навіть і говорити не хочу, тому що зникнення величезної зеленої зони — це головне.

Тетяна Заровна, «ОРД».