Дроздов назвавши Зеленського “агентом внутрішньоукраїнської ваті”

Президент України Володимир Зеленський не здає Донбас, а проштовхує інтереси глави РФ Володимира Путіна по поверненню України під крило Росії.

Таку думку в інтерв’ю Oboz висловив український журналіст Остап Дроздов.

За його словами, Путін не хоче, щоб Україна формально втратила державність, йому достатня, щоб вона була незалежною, суверенною, самостійною, але проросійською.

“Можливо, Зеленський щиро любити Україну, але його Україна – русифікована. Він ставши агентом внутрішньоукраїнської ваті, безкаркасного населення, яке спить і бачить себе в рускому мірі, на ювілеях Надії Кадишевої, на російських фестивалях, в російському кіно, російською театрі, в серіалах про Підмосков’я. Тому Зеленський не здає Донбас, а допомагає Путіну зробити Україну проросійською державою”, – впевнений він.

На його думку, така країна може існувати сотні років, посміхатися і бути у вишиванках, але це все не матиме ніякої цінності.

“Немає прощення, якщо буде існувати Україна, де калічать українську мову, висміюють українську пам’ять, знищують український дух. Генерально все зводиться до одного-єдиного питання: до дупи всі ваші “реформи”, якщо ви будуєте поліпшену, тюнінговану, лібералізовану Росію під назвою “братня Україна”, – підсумував він.