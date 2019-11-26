Україна стала вище у рейтингу процвітання

У 2019 році Україна піднялася з 111 на 96 місце у рейтингу процвітання із 167 країн країн світу.

Про це свідчить щорічний звіт аналітичного центру Legatum Institute, передають “УН” у понеділок, 25 листопада.

У загальну оцінку індексу процвітання входить 12 позицій, за якими оцінювалася Україна: безпека (145 місце з 167), особиста свобода (85), якість державних послуг (81), соціальний капітал (148), умови для підприємництва (71) та інвестицій (113), доступ до ринку і інфраструктура (87), якість економіки (87), умови життя (69), охорона здоров’я (114), освіта (37) і екологія (127).

Так, найвищу оцінку Україна отримала у сфері освіти (37), а найнижчу – у сфері соціального капіталу (148).

Перші три місця належать Данії, Норвегії та Швейцарії.

У 2009 році Україна вперше з’явилася в списку країн і зайняла 61 місце зі 104, а в 2017 – 112 місце з 149. Цей рейтинг складається з 2007 року.