Вже не секрет: Арахамія лобіює прийняття законопроекту про легалізацію грального бізнесу, — ЗМІ

Якщо ще кілька тижнів тому журналісти висловлювали припущення про можливе лобіювання главою президентської фракції в парламенті Давидом Арахамией законопроекту 2285 «Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор», то тепер це вже доконаний факт.

Фігуранти скандальних плівок Юзика», опублікованих виключеним з фракції «Слуга народу» нардепом Антоном Поляковим, прямо кажуть про те, що Давид Арахамія лобіює «чесний» законопроект. Про це пише Lenta.ua у матеріалі «Навіщо Арахамія лобіює інтереси «Лужниковських».

Видання наводить фрагмент так званих «плівок Юзика» (Юзик – колишній учасник «Студії Квартал 95» Юрій Корявченков, народний депутат від партії «Слуга народу», — ред.):

– Один дзвінок Давиду Арахамии, голові фракції…

– Так, ви повинні сказати, законно це чи незаконно…

– Він зараз лобіює чесний закон про [гральному бізнесі]…

– Він поки не прийнятий…

– Почекай, я не кажу, що він прийнятий! Він лобіює… Давид Арахамія відповість вам всім на будь-яке питання по гральному бізнесу.

ЗМІ вже неодноразово писали про те, що інтерес Давида Арахамии до згаданого законопроекту виходить за рамки робочого.

«Журналісти програми «Схеми» зафіксували регулярні зустрічі Арахамии з міноритарним власником компанії «Парі-Матч» і її гендиректором Сергієм Портновим. За їх словами, з липня 2019 року Арахамія регулярно відвідує центральний офіс букмекерської компанії «Парі-Матч», розташований на вул. Боженка, 14а в Києві», — пише Lenta.ua.

Давид Арахамія також визнав, що до роботи над законопроектом залучив юридичну компанію Eterna Law на чолі з Андрієм Астаповым, який раніше працював у «Парі-матч» юристом.





До роботи над законопроектом, крім Астапова, були залучені й інші люди, яких дали в робочу групу, за словами Арахамии, «інші люди».





Серед додаткових залучених особливої уваги заслуговує Борис Баум, людина, якого вважають представником в Україні російської організованого злочинного угруповання «Лужниковської».

«В Україні «Лужниковської» мають ряд серйозних активів — готелю «Прем’єр Палас», «Русь», кількох обленерго. Що стосується Баума, то він ще й працював генеральним директором телеканалу RTVI в Нью-Йорку, що фінансується з бюджету РФ і, звичайно ж, до мозку кісток пропагандистського», — уточнює видання.

Настрої ж українців по відношенню до можливої легалізації грального бізнесу вкрай негативні. Майже 60% населення виступають проти легалізації азартних ігор у будь-якому вигляді. При цьому 48% згодні дозволити класичні лотереї. Про це свідчать дані соцопитування, проведеного групою Рейтинг.

Руслан Якушев