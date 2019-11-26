Лаялася матом і билася: в Одесі співробітниця поліції влаштувала дикий дебош, відео

Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області розпочав службове службове розслідування з приводу негідної поведінки на вулиці жінки-поліцейського.

У мережі показали відео зухвалого спілкування поліцейської з представниками громади. Після його публікації керівник ГУНП в Одеській області Олег Бех охарактеризував дії підопічної як такі, що дискредитують правоохоронні органи.

“За результатами проведення розслідування до неї будуть прийняті найжорсткіші заходи дисциплінарного впливу”, – сказав Бех.

Судячи з опублікованих кадрів, конфлікт між поліцейської, яка була одягнена не по формі, і групою молодих чоловіків стався в Суворовському районі Одеси.

На ролику правоохоронець лається матом, фотографує номерні знаки припаркованого автомобіля і дозволяє собі штовхати опонентів, один з яких сказав, що вона навіть ударила його в обличчя.