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У Німеччині здійснили зухвале пограбування музею на мільярд: з’явилися подробиці

26.11.2019

У Німеччині невідомі пограбували дрезденський музей старовинних ювелірних виробів “Зелене склепіння”.

Зловмисники вкрали коштовностей на загальну суму близько мільярда євро.

Відомо, що грабіжники проникли до музею на території Дрезденського замку, близько 7 ранку у понеділок, 25 листопада.

За версією слідства, перед злочином вони підпалили електрощит під мостом Августа Сильного з метою знеструмити музей “Зелене склепіння”. Після цього злочинці пробралися до будівлі музею і винесли звідти колекцію прикрас.

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