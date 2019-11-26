У Німеччині здійснили зухвале пограбування музею на мільярд: з’явилися подробиці

У Німеччині невідомі пограбували дрезденський музей старовинних ювелірних виробів “Зелене склепіння”.

Зловмисники вкрали коштовностей на загальну суму близько мільярда євро.

Відомо, що грабіжники проникли до музею на території Дрезденського замку, близько 7 ранку у понеділок, 25 листопада.

За версією слідства, перед злочином вони підпалили електрощит під мостом Августа Сильного з метою знеструмити музей “Зелене склепіння”. Після цього злочинці пробралися до будівлі музею і винесли звідти колекцію прикрас.