Масштабна ДТП в Черкаській області: зіткнулися 11 автомобілів, є потерпілі

В аварію потрапив рейсовий автобус з 20 пасажирами в салоні

Під Уманню в Черкаській області масштабна ДТП скувала трасу Київ – Одеса. Там зіткнулися 11 автомобілів.

Як розповіли в прес-службі ДСНС регіону, аварія трапилася сьогодні, 26 листопада, в 6:54 на 225 кілометрі автодороги. Причиною зіткнення п’яти вантажівок, п’яти легковиків і рейсового автобуса сполученням “Варшава – Херсон” стала ожеледь.

На момент ДТП в салоні автобуса перебувало 20 пасажирів, але ніхто з них не постраждав. Травми отримали три людини з легкових та вантажних автомобілів.

“До ліквідації наслідків ДТП залучені рятувальники на 1 спеціальному автомобілі та 6 чоловік особового складу. Рух по трасі відбувається в реверсному режимі “, – відзначили в ДСНС.