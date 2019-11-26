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Верховний суд дозволив Трампу не подавати свої декларації в Палату представників

26.11.2019

Демократи завдяки податковим деклараціях хочуть дізнатись чи є у президента США які-небудь конфлікти інтересів і чи можуть іноземці впливати на нього

Верховний суд задовольнив прохання президента США Дональда Трампа тимчасово призупинити розслідування, що припускає надання його податкових декларацій комітету з нагляду Палати представників. Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що подав екстрене прохання 15 листопада до Верховного суду з проханням заблокувати повістку в суд від демократів в Палаті представників після того, як нижчий суд заявив, що президент має передати свої фінансові документи.

Судді дали Трампу термін до опівдня 5 грудня, що подати офіційне клопотання.

Нагадаємо: у квітні голова наглядового комітету Палати представників направив повістку до податкової фірмі Mazars, яка готувала податкові декларації для Трампа протягом приблизно десяти років. За словами демократів, вони зажадали отримати фінансові звіти Трампа, щоб визначити, чи є у нього які-небудь конфлікти інтересів і чи можуть іноземці впливати на нього.

: mind.ua

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