Продюсер Потап признался, какие звезды шоу-бизнеса являются его кумовьями

Алексей Потапенко с Юрием Горбуновым давние друзья – они даже живут по соседству

Известный продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) рассказал, какие знаменитости являются его кумовьями. Об этом артист рассказал в интервью журналистам программы “Жизнь известных людей”.

По словам продюсера, два года назад он крестил Ивана Горбунова – сына украинских телеведущих Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей.

Как выяснилось, Алексей с Юрием давно дружат, более того, они живут по соседству. Потап говорит, что благодаря этому он очень часто видит своего двухлетнего крестника.

“Это такой классный парень. В нем есть часто Горбунова и часть Осадчей. Это круто. Он, кстати, часто меня встречает дома. У нас с Юрой похожие машины, поэтому он иногда путает меня с папой”, – рассказывает артист.

: comments.ua