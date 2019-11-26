Елена Зеленская появилась в стильном образе на открытии выставки (фото)

В понедельник, двадцать пятого ноября, стало известно о том, что первая леди Украины, Елена Зеленская поучаствовала в открытии выставки ко Дню борьбы с насилием женщин. Об этом пишут средства массовой информации, ссылаясь на официальный сайт президента Украины.

Таким образом, в новости говорится о том, что данное мероприятие происходило в украинской столице, в городе Киев. А сама выставка имеет название «16 дней против гендерного насилия». Первая леди страны появилась на нем в невероятно стильном образе.

Для выхода в свет, Елена Зеленская подобрала черные брюки, свитер, а также, модный пиджак в маленькую клетку. Дополнением к образу стали серьги.

Эта выставка посвящена украинкам, которые были подвержены насилию, однако, сумели найти в себе силы, дабы справиться с этим. Выставка представлена в Кабмине, и там, реальные истории женщин, которым правительство страны помогло выбраться. Десять историй украинок, которые предпочитают не умалчивать о проблемах, если она есть, а говорить о ней публично, а также, что-то с этим делать.

Статистика гласит, что в Украине от насилия страдает каждая пятая женщина, и это огромная проблема не только в нашей стране, но, и по всему миру. Поэтому, Елена Зеленская призвала всех не молчать, а в случаи возникновения проблемы, сразу обращаться к правоохранительным органам.

: akcenty.com.ua