«Привіт, МДБ ДНР»: ЗСУ злили в мережу секретні документи терористів

У мережі з’явилися секретні документи російських терористів, які воюють проти української армії на Донбасі.

В оприлюднених файлах є детальна інформація про розташування угруповань окупантів та про їх чисельність, про зброю, яка військові злочинці використовують на позиціях, а також про хід виконання поставлених завдань. Ці дані розмістив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

«Тут сорока на хвості принесла, що з’явилися канали і облікові записи, які розповсюджують документи військового характеру. Ось і вирішив теж трохи підкинути дрівець в вогнище. Величезний привіт, «МГБ ДНР» (читати як ФСБ). Далі буде цікавіше», – потроллил захисник України від російських загарбників.