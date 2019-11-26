«10-15 дівчат кожну ніч»: американський хокеїст розповів про життя в Росії

Колишній американський хокеїст Брайан Берарді, який в 2008-2009 роках виступав у Росії за «Витязь» (Подольськ), поділився спогадами про життя в цій країні.

В інтерв’ю Spittin Chiclets спортсмен із США зізнався, що пригоди почалися в перший же день.

«Мій перший день в Росії: я прилетів в три ранку, пив всю ніч, втомився, ліг спати. Тільки задрімав – дзвонить у двері мій агент. Кажу йому, давай не сьогодні, треба поспати. Він мені: «У тебе немає вибору». Відкриваю – там два бугая і Микола (бізнесмен Микола Павичів – Ред.). Він каже: «Велкам ту Раша». Ми відпочивали шикарно. З Крісом Саймоном (канадським хокеїстом — Ред.) йшли на вечерю на запрошення Миколи, їли, випивали, а потім охоронці відкривали двері, і в кімнату заходили 10-15 красивих дівчат. Кріс був авторитетніше, і він вибирав першим, а потім вже я. Кожну ніч – все безкоштовно. Не платив ні за що. Це був перший рік у КХЛ», – сказав Берарді.