Рита Дакота похвасталась подтянутой фигурой в купальнике

29-летняя российская певица и автор песен в личном блоге написала опубликовала фото в купальнике.

Рита сейчас находится в Тель-авив, где она на днях дала первый сольный концерт, сообщает WomanEL.

Сейчас же она отдыхает в Израиле.

Звезда пишет, что море холодное, поэтому желающих искупаться очень мало.

Фолловеры Дакоты не упустили возможности оценить ее внешний вид.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений РИТА DАКОТА (@ritadakota) 25 Лис 2019 р. о 1:59 PST

«Ого, супер фигура!!!», «Пресс невероятно привлекает)))», «Идеальная ты))», «Все мужчины твои, однозначно! Хочу такой же пресс!!!», «Такая подтянутая)» — пишут блогеры в сети.

Кадр на берегу моря в купальнике набрплинеаеоятное количество отметок «нравится» — более чем шестдесят тысяч.

: womanel.com