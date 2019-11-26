Рита Дакота похвасталась подтянутой фигурой в купальнике

29-летняя российская певица и автор песен в личном блоге написала опубликовала фото в купальнике.
Рита сейчас находится в Тель-авив, где она на днях дала первый сольный концерт, сообщает WomanEL.
Сейчас же она отдыхает в Израиле.
Звезда пишет, что море холодное, поэтому желающих искупаться очень мало.
Фолловеры Дакоты не упустили возможности оценить ее внешний вид.
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«Ого, супер фигура!!!», «Пресс невероятно привлекает)))», «Идеальная ты))», «Все мужчины твои, однозначно! Хочу такой же пресс!!!», «Такая подтянутая)» — пишут блогеры в сети.
Кадр на берегу моря в купальнике набрплинеаеоятное количество отметок «нравится» — более чем шестдесят тысяч.
: womanel.com