Прем’єр Болгарії після зустрічі з Трампом заявив, що готовий прийняти координаційний центр НАТО

Болгарія готова прийняти на своїй території координаційний центр НАТО для поліпшення безпеки у Чорному морі.

Про це заявив прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє “Європейська правда” із посиланням на BNT.bg.

“Чорне море має бути в безпеці, але, як я завжди казав, треба розрізняти координаційний центр, флот і військову базу. Я завжди говорив – необхідно якомога більше навчань, щоб наша сила стримування була зрозумілою для всіх. Координаційний центр означає, наприклад, що штаб командування знаходиться в Румунії, центр координації – у Варні, це зручно логістично”, – сказав Борисов.

Зазначимо, що перед вильотом до Вашингтона Борисов категорично заявляв, що Болгарія не надасть дозвіл на розміщення військово-морської бази НАТО на своїй території.

Борисов згадував свою зустріч у Софії з президентом Румунії в 2016 році, коли він рішуче виступив проти ідеї створити спільну Чорноморську флотилію Болгарії, Румунії та Туреччини і навіть відмовився підписувати документи, підготовлені румунською стороною.

: eurointegration.com.ua

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