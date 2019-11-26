Штаб ООС заявляє про провокації окупантів поблизу зони розведення у Богданівці

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об єднаних сил з автоматичних гранатометів поблизу населеного пункту Старогнатівка, що розташована в безпосередній близькості до ділянки розведення №3 (Богданівка).

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник знову провокує. Зокрема, сьогодні вранці, 26 листопада, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з автоматичних гранатометів наших позицій поблизу населеного пункту Старогнатівка. Вогонь вівся з напрямку Петрівського. Зазначений населений пункт знаходиться у безпосередній близькості до ділянки розведення №3 (Богданівка)”, – йдеться в повідомленні.

У штабі наголошують, що російські окупанти, намагаючись викликати вогонь у відповідь напередодні зустрічі ТКГ у Мінську, хочуть звинуватити Україну в порушеннях Мінських домовленостей.

“Це вкотре підкреслює підступність дій російсько-окупаційних військ та намагання дискредитувати Україну перед світовою спільнотою. Об’єднання єднані сили вогонь у відповідь не відкривали”, – підкреслили в штабі.