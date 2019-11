«Чому я не можу вболівати за Росію?»: Ведучий улюбленого телеканалу Трампа заявив, що підтримує агресора в нападі на Україну

Ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон заявив в ефірі своєї передачі, що в ситуації російсько-української війни підтримує Росію. Втім, в кінці програми він сказав, що просто пожартував. Про це повідомляє Daily Beast.

Ведучий розмовляв в ефірі з екс-радником Хілларі Клінтон Річардом Гудстейном про імпічмент президента Дональда Трампа. Карлсон сказав, що в результаті процедури відсторонення господаря Білого дому від влади у Трампа різко впала підтримка населення. Гість студії зазначив, що, згідно з опитуванням Washington Post, приблизно 70% респондентів вважають, що в «українському скандалі» президент щось зробив не так.

У цей момент Карлсон заговорив про можливу причетність екс-віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера до протиправної діяльності в Україні. При цьому автор програми стверджував, що ніякого тиску Трампа на Володимира Зеленського не було.

«Чому це те, про що ми повинні дбати?», — запитав при цьому Карлсон.

«Тому що люди вмирають на передовій», — відповів Гудстейн.

«Чому мене має турбувати, що відбувається в конфлікті між Росією та Україною? Я серйозно. Чому я не можу вболівати за Росію? Що я і роблю», — парирував співробітник Fox News.

Надалі Карлсон продовжував іронізувати над гостем, якого турбує поведінка країни-агресора.

До кінця ефіру цитатами провідного були переповнені соцмережі, і він сказав, що, говорячи про РФ, жартував.

«Перш ніж ми підемо, на початку шоу я зазначив, що вболіваю за Росію в протистоянні між РФ і Україною. Звісно, я жартую. Я вболіваю тільки за Америку — насміхаючись над одержимістю, яку мають багато ліві», — резюмував Карлсон.

Tucker: «Why do I care what is going on in the conflict between Ukraine and Russia? I’m serious. Why I shouldn’t root for Russia? By Which the way I am.» pic.twitter.com/OQopoxPYD9

— nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) November 26, 2019