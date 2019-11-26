В израильской больнице умер арабский террорист, приговоренный к трем пожизненным срокам

Во вторник, 26 ноября, в больнице “Асаф а-Рофе” умер 38-летний Сами Абу Диак – активист “Бригад мучеников Аль-Аксы” (ФАТХ), приговоренный к трем пожизненным заключениям и 30 годам дополнительно за убийства троих израильтян, похищение людей и покушения на убийство.

Сами Абу Диак из деревни Силат ад-Дар (около Дженина) был задержан в июле 2002-го и осужден в сентябре того же года.

Пять лет назад назад ему был диагностирован рак кишечника. Израильские врачи оказывали ему необходимую медицинскую помощь.

Управление по делам заключенных Палестинской автономии обвиняло израильских врачей в халатном отношении к этому пациенту. В частности, в заявлениях этой структуры утверждалось, что состояние Абу Диака резко ухудшилось из-за ошибок медиков, которые сделали ему операцию в больнице “Сорока”. Это управление через международные структуры добивалось освобождения террориста в связи с тяжелой болезнью. Агентство Maan пишет, что Сами Абу Диак 26 ноября “принял мученическую смерть в израильских тюрьмах”.

: newsru.co.il