Букмекери почали приймати ставки на суд з ПриватБанку і вибори мера Києва

Ставка на те, що Господарський суд Києва по справі №910/1834/19 про повернення Приватбанку (Київ) його колишнім власникам визнає недійсною купівлю державою банку за 1 грн, у букмекера «Париматч» становить 1,42 до 1.

У той же час впевненість клієнтів букмекера в тому, що суд поверне акції Приватбанку його колишнім власникам, істотно нижче – 2,35: 1, а в цілому весь банк – 3,5 до 1.

«Париматч» приймає ставки на терміни прийняття цього рішення. Незважаючи на те, що Госпсуд Києва призупинив слухання до вердикту Апеляційного адміністративного суду по схожій справі про законність націоналізації банку, який призначив перше засідання лише на 19 грудня, ставки до 1 січня 2020 року становлять 1,65 до 1, після 1 січня – 2,15 до 1.

В розділі спеціальних пропозицій по Україні компанія також приймає ставки на те, чи встигне Україна і Росія домовитися про транзит природного газу до 1 січня 2020 року (підпишуть новий або продовжать старий контракт). Ставки на такий варіант розвитку подій приймаються як 3:1, тоді як на протилежний – 1,35 до 1.

Серед інших неспортивних ставок – три, пов’язані з управлінням Києвом. Ставки на те, що вибори мера відбудуться достроково у січні-лютому-2020 складають 4,2 до 1, в березні-травні і червні-серпні – з 3,6 до 1 і за графіком у жовтні-2020 – 3,6 до 1.

Найвірогіднішим переможцем цієї гонки клієнти компанії бачать нинішнього градоначальника Віталія Кличка – 2,15 до 1, його найбільш серйозними суперниками – Олександра Ткаченко – 3,5 до 1, Андрія Пальчевського – 5 до 1 та Сергія Притулу – 10 до 1.

У той же час Ткаченко, згідно зі ставками, — найімовірніший кандидат на голову Київської міськдержадміністрації – 1,55 до 1, тоді як на депутата міськради Сергія Гусовського ставки приймаються з коефіцієнтом 3 до 1.

Інша букмекерська контора «Фаворит» серед спеціальних ставок в Україні приймає ставки на запуск метро на Троєщину: 11 до 1 що це станеться до 2022 року та 11 до 1 — після.