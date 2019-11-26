Під Києвом ліквідували банду свавільників. Один з них «косив» під журналіста

Поліція затримала кримінального авторитета і його «помічників», причетних до жорстокого нападу на Київщині.

В кінці листопада 2018 року в нічному закладі Борисполя троє невідомих жорстоко побили битами чоловіки. Слідчі Бориспільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу, повідомляє прес-служба поліції Київської області.

При проведенні оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетна група осіб, які мають вплив на криміногенну ситуацію в районі і в цілому на території Київської області.

Затримали нападників за місцем проживання. Під час обшуків у помешканнях зловмисників працівники поліції виявили та вилучили різні ножі, металеву биту, мачете.

Старший з групи нападників – раніше судимий 49-річний житель Борисполя, кримінальний авторитет. Користувався посвідченням представника мас-медіа. Що Примітно, видання, від якого йому нібито було видано посвідчення, що називається «Влада і закон».

Його близький друг-побратим і «права рука» – неодноразово судимий 35-річний житель міста Переяслав. Третій фігурант – 34-річний житель Борисполя, який теж впливає на криміногенну ситуацію.

Всім чоловікам оголошено про підозру. Правоохоронці просять суд заарештувати підозрюваних.

Працівники поліції перевіряють затриманих на причетність до скоєння злочинів на території Київської області.

У затриманні зловмисників брали участь співробітники кримінальної поліції Київщини, бійці Корду і полку поліції особливого призначення.