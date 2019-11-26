Суд вирішив, як будуть карати українців за будівництво погребів у дворах

Будівництво льоху у власному дворі без повідомлення відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю про початок виконання зазначених робіт є адміністративним правопорушенням і карається штрафом.

Відповідне положення міститься в постанові КАС ВС від 7 листопада 2019 року №806/5238/15, повідомляє Юрліга.

Відмовляючи в задоволенні позову особи до обласного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції, головного інспектора будівельного нагляду та начальника управління ДАБІ про визнання протиправними дій, скасування припису та постанови про адміністративне правопорушення, суд першої інстанції, з рішенням якого погодився і суд апеляційної інстанції, виходив з того, що позивач здійснював будівельні роботи (будівництво льоху) без повідомлення про початок виконання зазначених робіт, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 96 Купап, відповідно до якої і був правомірно притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді мінімального штрафу, передбаченого санкцією вказаної норми.

Позивач звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій він вказав, що будівництво льоху і вхід в погріб здійснюється на свій розсуд забудовника без отримання дозволів, оскільки згідно з наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики україни №127 такі роботи охоплюються переліком будівельних об’єктів, будівництво яких здійснюється без отримання дозволів на будівництво або повідомлень про початок будівельних робіт і які не вважаються самочинним будівництвом.

КАС ВС касаційну скаргу залишив без задоволення, а судові рішення без змін з огляду на наступне.

Згідно п. 1 ч. ст. 34 Закону № 3038 — VI «ПРО регулювання містобудівної діяльності» (в редакції, чинній на час виникнення спірних відносин) замовник має право виконувати будівельні роботи після повідомлення замовником про початок виконання будівельних робіт відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об’єктів будівництва, затвердженим Кабміну.

П. 2 до Переліку об’єктів, будівництво яких здійснюється після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт, віднесені господарські будівлі і споруди, зокрема гаражі, які розташовані на присадибних, дачних і садових земельних ділянках.

П. 2 розділу I Порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків, будівель та споруд сільськогосподарського призначення I і II категорій складності, побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт визначено, що господарські (присадибні) будівлі — допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо та прибудови до них.

ВС КАС також вказав, що посилання позивача на наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

№109 щодо відсутності необхідності врахування містобудівних і архітектурних вимог забудови земельної ділянки є безпідставними, оскільки затверджений цим наказом Переліку не звільняє від подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт.